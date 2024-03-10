«Просто нереальні»: найсмачніші домашні нагетси від фудблогерки Наталії Жук
Після того, як відома українська фудблогерка Alina Foodee розповіла, як готувати нагетси, своїм рецептом популярної страви поділилася також кулінарка Наталія Жук.
Інгредієнти:
- 2 курячі грудки.
Кляр:
- 100 г борошна.
- 1 чайна ложка солі.
- 1 чайна ложка паприки.
- яйце.
- 100 мл води.
Залишити на 30 хвилин.
Панірування:
- 100 г борошна.
- 1 чайна ложка паприки.
- 1 чайна ложка солі.
- ½ чайна ложка сушеного часнику.
- рослинна олія.
Смажимо на розпеченій олії з обох боків на середньому вогні до золотистої скоринки.
Соус:
- 2 столові ложки меду.
- 2 столові ложки гірчиці.
- 1 чайна ложка зернистої гірчиці.
- 3 столові ложки олії.
- сіль, перець за смаком.
«Це найсмачніші домашні нагетси. А з цим соусом вони просто нереальні. Два курячих філе нарізаємо на шматочки. Далі змішуємо сухі інгредієнти такі як борошно, сіль, перець та паприку. До них додаємо 1 яйце та пів склянки води. Перемішуємо та викладаємо туди ж куряче філе. Все разом змішуємо і залишаємо постояти пів годинк. А тим часом змішаємо: 100 грам борошна, чайну ложку паприки, чайну ложку солі та пів чайної ложки сушену часнику. Тепер кожний шматочок філе обвалюємо у панірувальні і смажимо на добре розігрітій олії на середньому вогні до золотистої скоринки. Перевертаємо та смажимо з іншої сторони. Викладаємо паперовий рушник щоб стекла зайва олія. А ще приготуємо гірчичний соус: 2 столові ложки меду, 2 столові ложки гірчиці, чайна ложка зернистої гірчиці і 3 столові ложки олії. Сіль, перець за смаком. Друзі обов’язково приготуйте: ці дуже смачні нагетси з соусом, та смакуйте разом з сім’єю в задоволення», — написала вона.
Як писали «ФАКТИ», раніше кулінарка Софія Гаврильців також поділилася своїм рецептом приготування нагетсів.49
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