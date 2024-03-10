«Просто нереальні»: найсмачніші домашні нагетси від фудблогерки Наталії Жук

Після того, як відома українська фудблогерка Alina Foodee розповіла, як готувати нагетси, своїм рецептом популярної страви поділилася також кулінарка Наталія Жук.

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Інгредієнти:

- 2 курячі грудки.

Кляр:

- 100 г борошна.

- 1 чайна ложка солі.

- 1 чайна ложка паприки.

- яйце.

- 100 мл води.

Залишити на 30 хвилин.

Панірування:

- 100 г борошна.

- 1 чайна ложка паприки.

- 1 чайна ложка солі.

- ½ чайна ложка сушеного часнику.

- рослинна олія.

Смажимо на розпеченій олії з обох боків на середньому вогні до золотистої скоринки.

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Соус:

- 2 столові ложки меду.

- 2 столові ложки гірчиці.

- 1 чайна ложка зернистої гірчиці.

- 3 столові ложки олії.

- сіль, перець за смаком.

«Це найсмачніші домашні нагетси. А з цим соусом вони просто нереальні. Два курячих філе нарізаємо на шматочки. Далі змішуємо сухі інгредієнти такі як борошно, сіль, перець та паприку. До них додаємо 1 яйце та пів склянки води. Перемішуємо та викладаємо туди ж куряче філе. Все разом змішуємо і залишаємо постояти пів годинк. А тим часом змішаємо: 100 грам борошна, чайну ложку паприки, чайну ложку солі та пів чайної ложки сушену часнику. Тепер кожний шматочок філе обвалюємо у панірувальні і смажимо на добре розігрітій олії на середньому вогні до золотистої скоринки. Перевертаємо та смажимо з іншої сторони. Викладаємо паперовий рушник щоб стекла зайва олія. А ще приготуємо гірчичний соус: 2 столові ложки меду, 2 столові ложки гірчиці, чайна ложка зернистої гірчиці і 3 столові ложки олії. Сіль, перець за смаком. Друзі обов’язково приготуйте: ці дуже смачні нагетси з соусом, та смакуйте разом з сім’єю в задоволення», — написала вона.