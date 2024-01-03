Діти будуть у захваті: готуємо курячі нагетси
Якщо в морозилці є хоч 1 філе, робіть нагетси! Ця порція по собівартості вийде біля 100 грн. Вихід — величезна миска! Для дітей ви — найкраща мама, для чоловіка нагетси стануть ідеальною закускою. Кількість продуктів і часу на приготування — мінімальні, ділиться кулінарка Софія Гаврильців. До речі, нагадаємо рецепт салату з курячою печінкою, печерицями та цибулею.
Приготування:
- 600 г курячої грудки
Промити, посолити до смаку, або дати курячу приправу.
Для соусу:
- 1 яйце
- 50 мл молока
- 150 мл води
- 2 зубчики часнику
- Сіль та перець до смаку
- 0,5 ч.л. куркуми
- На кінець ч.л. порошок для печива
- Борошно
Грудку нарізати слайсами та посолити.
Готуємо соус:
Збиваємо яйце, вливаємо до нього молоко, воду, додаємо усі спеції (сіль, перець, куркуму та порошок для печива). Поступово додаємо борошно (консистенція має бути густої сметани). Приготовленим соусом заливаємо філе і даємо настоятись 1 — 2 години. Смажимо попередньо обвалені у борошні нагетси у великій кількості олії до золотистого кольору.
Нагадаємо рецепт домашньої курячої ковбаси.206