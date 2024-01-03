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Діти будуть у захваті: готуємо курячі нагетси

20:15 3 січня 2024
курячі нагетси

Якщо в морозилці є хоч 1 філе, робіть нагетси! Ця порція по собівартості вийде біля 100 грн. Вихід — величезна миска! Для дітей ви — найкраща мама, для чоловіка нагетси стануть ідеальною закускою. Кількість продуктів і часу на приготування — мінімальні, ділиться кулінарка Софія Гаврильців. До речі, нагадаємо рецепт салату з курячою печінкою, печерицями та цибулею.

Приготування:

  • 600 г курячої грудки

Промити, посолити до смаку, або дати курячу приправу.

Для соусу:

  • 1 яйце
  • 50 мл молока
  • 150 мл води
  • 2 зубчики часнику
  • Сіль та перець до смаку
  • 0,5 ч.л. куркуми
  • На кінець ч.л. порошок для печива
  • Борошно

Грудку нарізати слайсами та посолити.

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Готуємо соус:

Збиваємо яйце, вливаємо до нього молоко, воду, додаємо усі спеції (сіль, перець, куркуму та порошок для печива). Поступово додаємо борошно (консистенція має бути густої сметани). Приготовленим соусом заливаємо філе і даємо настоятись 1 — 2 години. Смажимо попередньо обвалені у борошні нагетси у великій кількості олії до золотистого кольору.

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Нагадаємо рецепт домашньої курячої ковбаси.

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