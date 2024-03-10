Стало відомо, як США мали намір реагувати на застосування росією ядерної зброї в Україні

ЗМІ з'ясували, що США готували відповідь, якби росія, яка веде повномасштабну війну проти України, застосувала ядерну зброю. Але ця відповідь була б «неядерною».

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The New York Times зауважило, що пік стурбованості щодо можливої ядерної атаки росії припав на жовтень 2022 року. Тоді російський диктатор володимир путін заявляв, що рф може використати ядерну зброю проти України.

Так, впродовж кількох тижнів у жовтні 2022 року Білий дім був поглинений кризою. Адміністрація президента США Джо Байдена побоювалася, що Москва може застосувати тактичну ядерну зброю на полі бою. Джерела ЗМІ стверджують — стурбованість Білого дому була настільки великою, що оперативні групи збиралися, щоб визначити, якою могла б бути відповідь США.

У Байдена вважали, що відповідь повинна бути «неядерною», але разом з тим «драматичною». Ймовірно, «звичайний напад на підрозділи, які запустили ядерну зброю». У Білому домі побоюються, що застосування ядерної зброї у відповідь могли заохотити Путіна та інші авторитарні держави до використання ядерного арсеналу.

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До слова, нещодавно видання CNN повідомило, що Сполучені Штати з кінця 2022 року почали «ретельно» готуватися до потенційного ядерного удару, який Росія могла завдати по Україні. У США були стурбовані, що Росія могла застосувати тактичну або стратегічну ядерну зброю по Україні.

Як писали «ФАКТИ», аналітики вважають, що застосування росією ядерної зброї в Україні є зараз малоймовірним.

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