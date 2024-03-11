Бурякові млинці на Масляну: справжня смакота

Масляна — привід поласувати смачними млинцями. Можна приготувати навіть кілька видів. Останнім часом популярними є зелені шпинатні млинці. А що якщо приготувати бурякові — з додаванням соку буряків? Це красиво та незвичайно. А в їжі естетика завжди важлива.

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Пригощайте цими ласощами друзів та близьких. Млинці не лише смачні, а й ситні.

Рецептом незвичайних ласощів поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка любить експериментувати з продуктами.

- Такі кольорові млинці особливо сподобаються дітям, — каже Елла Іванова. — Приготувати ласощі можна на сніданок. Подавайте млинці до чаю.

Млинці бурякові РЕКЛАМА 250 г молока

1 яйце

Сіль

1 чайна ложка цукру

100−120 г борошна

20−50 г бурякового соку (чим більше соку, тим яскравіший колір)

50−60 г окропу

Все це добре перемішати. Даємо тесту постояти 15 хвилин.

Додати столову ложку олії. І знову добре перемішати. Потім печемо на сковорідці, як звичайні млинці. Можна зробити млинці з улюбленою начинкою. Подавати можна з медом або улюбленим конфітюром.

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Нагадаємо рецепт салату з куркою, буряком та кус-кусом.

Фото з альбому Елли Іванової

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