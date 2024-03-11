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Бурякові млинці на Масляну: справжня смакота

22:30 11 березня 2024
Бурякові млинці

Масляна — привід поласувати смачними млинцями. Можна приготувати навіть кілька видів. Останнім часом популярними є зелені шпинатні млинці. А що якщо приготувати бурякові — з додаванням соку буряків? Це красиво та незвичайно. А в їжі естетика завжди важлива.

Пригощайте цими ласощами друзів та близьких. Млинці не лише смачні, а й ситні.

Рецептом незвичайних ласощів поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка любить експериментувати з продуктами.

- Такі кольорові млинці особливо сподобаються дітям, — каже Елла Іванова. — Приготувати ласощі можна на сніданок. Подавайте млинці до чаю.

Млинці бурякові

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  • 250 г молока
  • 1 яйце
  • Сіль
  • 1 чайна ложка цукру
  • 100−120 г борошна
  • 20−50 г бурякового соку (чим більше соку, тим яскравіший колір)
  • 50−60 г окропу

Все це добре перемішати. Даємо тесту постояти 15 хвилин.

Додати столову ложку олії. І знову добре перемішати. Потім печемо на сковорідці, як звичайні млинці. Можна зробити млинці з улюбленою начинкою. Подавати можна з медом або улюбленим конфітюром.

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Нагадаємо рецепт салату з куркою, буряком та кус-кусом.

Фото з альбому Елли Іванової

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