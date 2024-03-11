Бурякові млинці на Масляну: справжня смакота
Масляна — привід поласувати смачними млинцями. Можна приготувати навіть кілька видів. Останнім часом популярними є зелені шпинатні млинці. А що якщо приготувати бурякові — з додаванням соку буряків? Це красиво та незвичайно. А в їжі естетика завжди важлива.
Пригощайте цими ласощами друзів та близьких. Млинці не лише смачні, а й ситні.
Рецептом незвичайних ласощів поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка любить експериментувати з продуктами.
- Такі кольорові млинці особливо сподобаються дітям, — каже Елла Іванова. — Приготувати ласощі можна на сніданок. Подавайте млинці до чаю.
Млинці бурякові
- 250 г молока
- 1 яйце
- Сіль
- 1 чайна ложка цукру
- 100−120 г борошна
- 20−50 г бурякового соку (чим більше соку, тим яскравіший колір)
- 50−60 г окропу
Все це добре перемішати. Даємо тесту постояти 15 хвилин.
Додати столову ложку олії. І знову добре перемішати. Потім печемо на сковорідці, як звичайні млинці. Можна зробити млинці з улюбленою начинкою. Подавати можна з медом або улюбленим конфітюром.
Нагадаємо рецепт салату з куркою, буряком та кус-кусом.
Фото з альбому Елли Іванової40
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