Пивні млинці: рецепт зі старої доброї Англії
Кулінари активно використовують пиво для приготування різних страв. Причому, не тільки м'ясних, а й випічки, наприклад, листкового печива.
До старовинного англійського рецепту млинців, який пропонує ресурс «Кухні народів світу», також входить цей пінний напій.
Складові:
- Пиво — 500 мл;
- Борошно — 300 г;
- Яйця — 2 шт;
- Цукор — 1 ч. л.;
- Вершкове масло — 1 ст. л.;
- Сіль — ½ ч. л.
Читайте також: Шпинатні млинці: найсмачніша страва для тих, хто боїться набрати зайву вагу
Приготування:
- У пиво додати цукор та сіль, перемішати.
- Яйця збити віночком та додати до пива.
- Поступово всипати борошно, збиваючи віночком. Залишити тісто на 5 хвилин.
- Розігріти пательню, змащену вершковим маслом. Вилити 1 ополоник тіста та розподілити по пательні.
- Смажити з кожного боку 1,5 — 2 хвилини до золотистого кольору.
- У такі млинці можна загорнути будь-яку начинку або просто подавати зі сметаною.
Любителям млинців може сподобатися датський рецепт. У цьому випадку млинці не смажаться на сковороді, а випікаються у духовці. За рахунок цього смак у страви виходить зовсім особливим, він чимось нагадує легке бісквітне тістечко.
Тонкі та смачні млинці можна приготувати і за досить простим рецептом, на воді.
Фото «Кухні народів світу»162
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram