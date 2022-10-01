Пивні млинці: рецепт зі старої доброї Англії

Кулінари активно використовують пиво для приготування різних страв. Причому, не тільки м'ясних, а й випічки, наприклад, листкового печива.

До старовинного англійського рецепту млинців, який пропонує ресурс «Кухні народів світу», також входить цей пінний напій.

Складові: Пиво — 500 мл;

Борошно — 300 г;

Яйця — 2 шт;

Цукор — 1 ч. л.;

Вершкове масло — 1 ст. л.;

Сіль — ½ ч. л.

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Приготування: У пиво додати цукор та сіль, перемішати.

Яйця збити віночком та додати до пива.

Поступово всипати борошно, збиваючи віночком. Залишити тісто на 5 хвилин.

Розігріти пательню, змащену вершковим маслом. Вилити 1 ополоник тіста та розподілити по пательні.

Смажити з кожного боку 1,5 — 2 хвилини до золотистого кольору.

У такі млинці можна загорнути будь-яку начинку або просто подавати зі сметаною.

Любителям млинців може сподобатися датський рецепт. У цьому випадку млинці не смажаться на сковороді, а випікаються у духовці. За рахунок цього смак у страви виходить зовсім особливим, він чимось нагадує легке бісквітне тістечко.

Тонкі та смачні млинці можна приготувати і за досить простим рецептом, на воді.

Фото «Кухні народів світу»

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