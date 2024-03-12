Європейська комісія представить послам ЄС так звані рамки переговорів, або мандат на переговори про членство з Україною, повідомляє кореспондент RMF FM у Брюсселі. А згодом на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС Єврокомісія має представити оцінку виконання Києвом останніх трьох умов, які вона поставила перед Україною в листопаді минулого року. У разі позитивної оцінки країни ЄС можуть ухвалити рішення про проведення міжурядової конференції для офіційного початку переговорів про членство України в ЄС, пише rmf24.pl.

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Проблема полягає в тому, що угорський комісар Олівер Варгеї, відповідальний за розширення ЄС, намагається зробити оцінку прогресу України не надто позитивною. Передбачається, що оцінка стосуватиметься ухвалення Києвом законодавства про захист прав національних меншин, «деолігархізацію» та боротьбу з корупцією.

За інформацією видання, на зустрічі послів ЄС представник ЄК може натякнути, що не все в Україні робиться правильно. Це питання, яке вже обговорюється в кулуарах ЄК.

«Це дуже несправедливо, — каже дипломат ЄС, стверджуючи, що Україна, попри війну, виконала всі умови, ухвалила всі закони, в тому числі про захист прав меншин, якого вимагала Угорщина. — Зусилля України є величезними. Однак Варгеї може знову виявитися комісаром під диктування Будапешта та спробувати заблокувати позитивну оцінку Комісії, сказав співрозмовник».

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Інший співрозмовник сказав, що Варгеї навіть хотів би нав'язати Україні нові умови.

Нещодавно угорський комісар вже блокував так званий скринінг — перегляд українського законодавства на відповідність законодавству ЄС. Україна почала проводити цей скринінг паралельно з розробкою ЄК «переговорних рамок», але від Олівера Варгеї надійшла директива зупинити його. Зокрема, угорець порушує питання мовних прав угорської меншини на Закарпатті, яке Віктор Орбан давно політизує.

Позиція угорського комісара викликає велике здивування й занепокоєння, особливо серед країн, які найбільше підтримують швидке членство України в ЄС, таких як Польща, скандинавські країни та країни Балтії. Як повідомив дипломат з однієї з цих країн, ведеться підготовка до різкої реакції, якщо виконання Україною умов буде визнано не позитивним.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що, за словами голови Євроради Шарля Мішеля, Україна стане членом ЄС до 2030 року.

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