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На Масляну — вареники з яблуками, «як у дитинстві»: рецепт від Володимира Ярославського та співачки TAYANNA

18:41 12 березня 2024
Вареники

На Масляний тиждень, який розпочався 11 березня та триватиме до 17 березня, шеф-кухар Володимир Ярославський розповів, як готувати вареники.

Він готував страву разом зі співачкою TAYANNA — такі вареники з яблуками робила її бабуся. «Масниця або колодій — свято, що відзначається протягом тижня перед великим постом. Традицій в Україні готували не млинці, а вареники. Найбільш поширеними були вареники з кисломолочним сиром», — пише Ярославський у соцмережах.

Інгредієнти:

Для заварного тіста з яйцем:

  • 400 г борошна;
  • 20 г олії;
  • 160 г окропу;
  • Сіль, цукор — по дрібці;
  • 1 яйце.

Начинка:

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  • 5 великих яблук;
  • 3 ст. ложки цукру;
  • Кориця — за бажанням.

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Приготування:

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  • У борошно додати сіль, цукор, олію, зробити заглиблення і влити окріп, замішати. Після цього, ще в тепле тісто додати яйце і вимішати до однорідної консистенції. Дати постояти під плівкою пів години.
  • Яблука почистити, натерти на терці, додати цукор і поставити, щоб зайва волога зійшла
  • Розкачати тісто, нарізати на невеликі шматочки, кожен шматок окремо формувати руками у тонкий кружечок, покласти начинку та заліпити краї
  • Варити у киплячій підсоленій воді 4 хвилини.
  • Викласти у миску, змащену маслом, та подавати зі сметаною.

«Сік з яблук можна випарувати, додати корицю і використати як соус, в якому смачно протушкувати вареники. Яблуко можна і протушкувати на пательні, щоб було ніжніше і насиченіше. Тісто можна робити і пісним — тоді це буде десерт на піст», — ділится секретами кулінар.

Ексклюзивний матеріал «Масниця: традиційні стародавні рецепти на сучасний лад» читайте на сайті «ФАКТІВ».

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Фото — скріншот

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