На Масляну — вареники з яблуками, «як у дитинстві»: рецепт від Володимира Ярославського та співачки TAYANNA

На Масляний тиждень, який розпочався 11 березня та триватиме до 17 березня, шеф-кухар Володимир Ярославський розповів, як готувати вареники.

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Він готував страву разом зі співачкою TAYANNA — такі вареники з яблуками робила її бабуся. «Масниця або колодій — свято, що відзначається протягом тижня перед великим постом. Традицій в Україні готували не млинці, а вареники. Найбільш поширеними були вареники з кисломолочним сиром», — пише Ярославський у соцмережах.

Інгредієнти: Для заварного тіста з яйцем: 400 г борошна;

20 г олії;

160 г окропу;

Сіль, цукор — по дрібці;

1 яйце. Начинка: РЕКЛАМА 5 великих яблук;

3 ст. ложки цукру;

Кориця — за бажанням.

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Приготування:

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У борошно додати сіль, цукор, олію, зробити заглиблення і влити окріп, замішати. Після цього, ще в тепле тісто додати яйце і вимішати до однорідної консистенції. Дати постояти під плівкою пів години.

Яблука почистити, натерти на терці, додати цукор і поставити, щоб зайва волога зійшла

Розкачати тісто, нарізати на невеликі шматочки, кожен шматок окремо формувати руками у тонкий кружечок, покласти начинку та заліпити краї

Варити у киплячій підсоленій воді 4 хвилини.

Викласти у миску, змащену маслом, та подавати зі сметаною.

«Сік з яблук можна випарувати, додати корицю і використати як соус, в якому смачно протушкувати вареники. Яблуко можна і протушкувати на пательні, щоб було ніжніше і насиченіше. Тісто можна робити і пісним — тоді це буде десерт на піст», — ділится секретами кулінар.

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Фото — скріншот

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