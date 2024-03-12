Почорніли ніжки у розсади: у чому причина і що з цим робити городнику

Наприкінці лютого та у березні городники активно займаються розсадою. Зокрема, у перший весняний місяць рекомендують, зокрема, висаджувати розсаду помідорів.

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Під час вирощування розсади городники можуть стикатися з різними неприємними речами, наприклад, почорнінням ніжок. Як пише канал «Моя дача. Сад і город», це може свідчити про інфекцією, яка розвилася через несприятливі умови.

Досвідчені городники радять в такому випадку:

По-перше, провести промивання ґрунту теплою водою: наповнити лоток або контейнер доверху, трохи почекати та злити воду, повторити три рази.

По-друге, зняти верхній шар ґрунту, виставити лоток на сонце, щоб земля швидше висохла і кисень зупинив утворення закисних речовин з органіки.

По-третє, зменшити полив та використоувати м'яку воду (снігову, дощову або кип'ячену).

Про те, в які дні в березні можна висаджувати розсаду, а в які не варто це робити, читайте на нашому сайті.

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Фото Pixabay

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