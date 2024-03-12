Пільги на оплату комуналки: кому з членів сім'ї учасника бойових дій нададуть знижку

Учасники бойових дій мають право на пільгу з оплати комуналки, як і члени їхніх сімей.

Як пояснюють у Пенсійному фонді України, пільга на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надається у розмірі 50% знижки, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну людину не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (у 2024 році це — 4 240 грн).

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До членів сім’ї пільговика, яким надається пільга, належать:

дружина (чоловік);

їхні неповнолітні діти (до 18 років);

неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи;

особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за ним, за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі;

непрацездатні батьки;

особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним.

А у Мінреінтергації розповіли, що уряд спростив подачу заяви для призначення одноразової грошової допомоги (ОГД) у разі загибелі (смерті) чи інвалідності захисників і захисниць України.

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Наразі подавати заяву до Мінветеранів на призначення ОГД можна через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи). Кошти можуть отримати особи з інвалідністю внаслідок війни та члени сімей загиблих (померлих, тих, які зникли безвісти) військовослужбовців.

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Раніше адвокат Олександр Головченко розповідав, які знижки з оплати житлово-комунальних послуг мають учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члени сімей загиблих.

Фото Pixabay

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