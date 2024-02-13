Корисні батончики: як приготувати ласощі лише з трьох інгредієнтів
Корисні солодощі сьогодні хіти продажів, але коштують вони недешево. А якщо вдуматися, то з горіхів і сухофруктів можна зробити ласощі вдома — легко, швидко, та й обійдуться вони набагато дешевше. Ще один плюс: те, що ви готуєте самі, — натуральне. А в тому, що зроблено не вами, впевнені бути не можете. Адже щоб продукція довго зберігалася, зазвичай у магазинні ласощі додаються хоч якісь консерванти.
Рецептом домашніх батончиків з кураги та горіхів поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.
— Готувати такі батончики — одне задоволення, — каже Елла Іванова. — А їсти — просто насолода. Крім того, вони корисні. Горіхи можна брати будь-які ті, які любите. А можна використати й мікс горіхів.
Домашні батончики
Лише 3 інгредієнти:
250 г кураги
35 г кокосової стружки
100 г горіхів
Усі інгредієнти подрібнити у блендері. Викласти масу на пергамент на лист не дуже тонким шаром, поділити на порційні цукерки (прямокутники). Випікаємо при 100 градусах близько 20 хвилин. Дати охолонути.
І смачного!
Ще одним рецептом корисних ласощів з «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка Ардія Діаманті. Вона пропонує приготувати йогуртовий десерт з карамелізованими яблуками та корицею.
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Фото з альбому Елли Іванової84
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