Корисні батончики: як приготувати ласощі лише з трьох інгредієнтів

Корисні солодощі сьогодні хіти продажів, але коштують вони недешево. А якщо вдуматися, то з горіхів і сухофруктів можна зробити ласощі вдома — легко, швидко, та й обійдуться вони набагато дешевше. Ще один плюс: те, що ви готуєте самі, — натуральне. А в тому, що зроблено не вами, впевнені бути не можете. Адже щоб продукція довго зберігалася, зазвичай у магазинні ласощі додаються хоч якісь консерванти.

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Рецептом домашніх батончиків з кураги та горіхів поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

— Готувати такі батончики — одне задоволення, — каже Елла Іванова. — А їсти — просто насолода. Крім того, вони корисні. Горіхи можна брати будь-які ті, які любите. А можна використати й мікс горіхів.

Домашні батончики Лише 3 інгредієнти: 250 г кураги РЕКЛАМА 35 г кокосової стружки 100 г горіхів РЕКЛАМА Усі інгредієнти подрібнити у блендері. Викласти масу на пергамент на лист не дуже тонким шаром, поділити на порційні цукерки (прямокутники). Випікаємо при 100 градусах близько 20 хвилин. Дати охолонути. І смачного! РЕКЛАМА

Ще одним рецептом корисних ласощів з «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка Ардія Діаманті. Вона пропонує приготувати йогуртовий десерт з карамелізованими яблуками та корицею.

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Фото з альбому Елли Іванової

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