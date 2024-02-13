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Корисні батончики: як приготувати ласощі лише з трьох інгредієнтів

22:35 15 лютого 2024
домашні корисні батончики

Корисні солодощі сьогодні хіти продажів, але коштують вони недешево. А якщо вдуматися, то з горіхів і сухофруктів можна зробити ласощі вдома — легко, швидко, та й обійдуться вони набагато дешевше. Ще один плюс: те, що ви готуєте самі, — натуральне. А в тому, що зроблено не вами, впевнені бути не можете. Адже щоб продукція довго зберігалася, зазвичай у магазинні ласощі додаються хоч якісь консерванти.

Рецептом домашніх батончиків з кураги та горіхів поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

— Готувати такі батончики — одне задоволення, — каже Елла Іванова. — А їсти — просто насолода. Крім того, вони корисні. Горіхи можна брати будь-які ті, які любите. А можна використати й мікс горіхів.

Домашні батончики

Лише 3 інгредієнти:

250 г кураги

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35 г кокосової стружки

100 г горіхів

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Усі інгредієнти подрібнити у блендері. Викласти масу на пергамент на лист не дуже тонким шаром, поділити на порційні цукерки (прямокутники). Випікаємо при 100 градусах близько 20 хвилин. Дати охолонути.

І смачного!

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Ще одним рецептом корисних ласощів з «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка Ардія Діаманті. Вона пропонує приготувати йогуртовий десерт з карамелізованими яблуками та корицею.

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Фото з альбому Елли Іванової

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