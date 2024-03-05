Хіт весни — десерт з двох інгредієнтів: без борошна, масла та без випікання
Чи траплялося з вами, що раптом захотілося солодкого, а жодного десерту вдома нема? Звичайно, можна піти до супермаркету, кафе чи ресторану, але… не хочеться. Якщо ж у вас вдома є шоколад та мандарини чи апельсини, то йти нікуди не треба. Рецептом ласощів лише з двох інгредієнтів, причому без борошна, масла, яєць і без випікання, поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше порадила приготувати корисні батончики лише з трьох складових.
— Для приготування десерту підійде чорний, молочний чи білий шоколад, — каже Елла Іванова. — Можна поєднувати різні види шоколаду. Горіхи та в'ялену журавлину можна додати, але це не обов'язково. Готується десерт швидко та просто. Він підійде як для буднів, так на свята.
Шоколадно-цитрусовий десерт
Шоколад 200 г
Мандарини — 3 шт.
Горіхи (за бажанням)
В'ялена журавлина (за бажанням)
Шоколад розтопити на водяній бані, занурити в нього часточки мандарину чи апельсину. Помістити у форму та поставити в холодильник. Нарізати на порції.
І смачного!
Зберігайте десерт у холодильнику, інакше шоколад підтане та ласощі втратять привабливий вигляд.
Раніше дієтологиня Катерина Черкаська поділилася рецептом шоколадного брауні з горіхами.
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Фото з альбому Елли Іванової62
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