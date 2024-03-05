Чи траплялося з вами, що раптом захотілося солодкого, а жодного десерту вдома нема? Звичайно, можна піти до супермаркету, кафе чи ресторану, але… не хочеться. Якщо ж у вас вдома є шоколад та мандарини чи апельсини, то йти нікуди не треба. Рецептом ласощів лише з двох інгредієнтів, причому без борошна, масла, яєць і без випікання, поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше порадила приготувати корисні батончики лише з трьох складових.

ВІДЕО ДНЯ

— Для приготування десерту підійде чорний, молочний чи білий шоколад, — каже Елла Іванова. — Можна поєднувати різні види шоколаду. Горіхи та в'ялену журавлину можна додати, але це не обов'язково. Готується десерт швидко та просто. Він підійде як для буднів, так на свята.

Шоколадно-цитрусовий десерт Шоколад 200 г Мандарини — 3 шт. РЕКЛАМА Горіхи (за бажанням) В'ялена журавлина (за бажанням) Шоколад розтопити на водяній бані, занурити в нього часточки мандарину чи апельсину. Помістити у форму та поставити в холодильник. Нарізати на порції. РЕКЛАМА І смачного!

Зберігайте десерт у холодильнику, інакше шоколад підтане та ласощі втратять привабливий вигляд.

РЕКЛАМА

Раніше дієтологиня Катерина Черкаська поділилася рецептом шоколадного брауні з горіхами.

Фото з альбому Елли Іванової

62

Читайте нас у Facebook