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Книга рецептів

Хіт весни — десерт з двох інгредієнтів: без борошна, масла та без випікання

22:30 6 березня 2024
десерт

Чи траплялося з вами, що раптом захотілося солодкого, а жодного десерту вдома нема? Звичайно, можна піти до супермаркету, кафе чи ресторану, але… не хочеться. Якщо ж у вас вдома є шоколад та мандарини чи апельсини, то йти нікуди не треба. Рецептом ласощів лише з двох інгредієнтів, причому без борошна, масла, яєць і без випікання, поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше порадила приготувати корисні батончики лише з трьох складових.

— Для приготування десерту підійде чорний, молочний чи білий шоколад, — каже Елла Іванова. — Можна поєднувати різні види шоколаду. Горіхи та в'ялену журавлину можна додати, але це не обов'язково. Готується десерт швидко та просто. Він підійде як для буднів, так на свята.

Шоколадно-цитрусовий десерт

Шоколад 200 г

Мандарини — 3 шт.

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Горіхи (за бажанням)

В'ялена журавлина (за бажанням)

Шоколад розтопити на водяній бані, занурити в нього часточки мандарину чи апельсину. Помістити у форму та поставити в холодильник. Нарізати на порції.

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І смачного!

Зберігайте десерт у холодильнику, інакше шоколад підтане та ласощі втратять привабливий вигляд.

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Раніше дієтологиня Катерина Черкаська поділилася рецептом шоколадного брауні з горіхами.

Читайте також: «Готуватимете це знову й знову»: десерт, який «зведе з розуму», від Вадима Бжезинського

Фото з альбому Елли Іванової

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