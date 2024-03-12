Росіяни обрали нову ціль: стало відомо, який населений пункт під загрозою

На півдні України окупанти під час атак використовують багі, квадроцикли та різноманітні всюдиходи. Все для того, аби оминути мінні поля, загородження. Про це розповів представник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в етері інформаційного телемарафону,

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«Особливо це помітно на Роботинському напрямку. Росіяни там весь час намагаються вибити позиції ЗСУ. А використання багі, квадроциклів та інших всюдиходів свідчить про втрати ворога в бронетехніці. Ми вибиваємо їхню бронетехніку: танки, БТР. І вони змушені пересідати на колимаги. Ми про це говоримо, що в них колимажні м'ясні штурми», — зазначив Дмитро Лиховій.

Додамо, що Роботине знаходиться лише за 20 кілометрів від окупованого Токмака. У серпні 2023 року село ЗСУ звільнили від російських військових. Відтоді запеклі бої за населений пункт тривають.



Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у пекельних боях в Роботиному загинув 46-річний воїн Олександр Драмарецький.

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