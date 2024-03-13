Дуже ніжні яблучні млинці: новий смак Масниці

Масляна триває. І це привід спробувати різні млинці. Відкривати нові уподобання — це як відкривати для себе нові країни. Цікаво та захоплююче! А ще пізнавально, адже, готуючи щось нове, іноді відкриваєш для себе нові властивості продуктів та кулінарні технології.

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Подавайте млинці з улюбленим варенням, медом, зі сметаною. Прикрашайте за можливості м'ятою та ягодами. Пригощайте рідних та друзів.

Рецептом незвичайного смаколика поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

— Ці млинці вийдуть не тоненькі, а пишні, з яблучним смаком, — каже Елла Іванова. — Гадаю, вони сподобаються у вашій родині всім.

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Яблучні млинці 2 яйця 70 г борошна РЕКЛАМА Сіль 4 г розпушувача тіста 25 г вершкового масла РЕКЛАМА 70 г молока 130 г вершків 100 г яблук 1 столова ложка цукрової пудри З'єднуємо молоко, вершки, масло. Прогріваємо. З'єднуємо жовтки, борошно, цукрову пудру, розпушувач. Вливаємо молочно-масляну суміш. Вимішуємо. Яблука натираємо на тертці та додаємо до тіста. Поступово додаємо збиті з дрібкою солі білки та акуратно вимішуємо тісто. Смажимо з двох боків, до готовності. Смачного!

Раніше Елла Іванова розповіла, як приготувати бурякові млинці на Масляну.

Фото з альбому Елли Іванової

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