Дуже ніжні яблучні млинці: новий смак Масниці
Масляна триває. І це привід спробувати різні млинці. Відкривати нові уподобання — це як відкривати для себе нові країни. Цікаво та захоплююче! А ще пізнавально, адже, готуючи щось нове, іноді відкриваєш для себе нові властивості продуктів та кулінарні технології.
Подавайте млинці з улюбленим варенням, медом, зі сметаною. Прикрашайте за можливості м'ятою та ягодами. Пригощайте рідних та друзів.
Рецептом незвичайного смаколика поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.
— Ці млинці вийдуть не тоненькі, а пишні, з яблучним смаком, — каже Елла Іванова. — Гадаю, вони сподобаються у вашій родині всім.
Яблучні млинці
2 яйця
70 г борошна
Сіль
4 г розпушувача тіста
25 г вершкового масла
70 г молока
130 г вершків
100 г яблук
1 столова ложка цукрової пудри
З'єднуємо молоко, вершки, масло. Прогріваємо. З'єднуємо жовтки, борошно, цукрову пудру, розпушувач. Вливаємо молочно-масляну суміш. Вимішуємо. Яблука натираємо на тертці та додаємо до тіста. Поступово додаємо збиті з дрібкою солі білки та акуратно вимішуємо тісто.
Смажимо з двох боків, до готовності. Смачного!
Раніше Елла Іванова розповіла, як приготувати бурякові млинці на Масляну.
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Фото з альбому Елли Іванової72
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