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Дуже ніжні яблучні млинці: новий смак Масниці

22:29 14 березня 2024
млинці

Масляна триває. І це привід спробувати різні млинці. Відкривати нові уподобання — це як відкривати для себе нові країни. Цікаво та захоплююче! А ще пізнавально, адже, готуючи щось нове, іноді відкриваєш для себе нові властивості продуктів та кулінарні технології.

Подавайте млинці з улюбленим варенням, медом, зі сметаною. Прикрашайте за можливості м'ятою та ягодами. Пригощайте рідних та друзів.

Рецептом незвичайного смаколика поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

— Ці млинці вийдуть не тоненькі, а пишні, з яблучним смаком, — каже Елла Іванова. — Гадаю, вони сподобаються у вашій родині всім.

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Яблучні млинці

2 яйця

70 г борошна

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Сіль

4 г розпушувача тіста

25 г вершкового масла

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70 г молока

130 г вершків

100 г яблук

1 столова ложка цукрової пудри

З'єднуємо молоко, вершки, масло. Прогріваємо. З'єднуємо жовтки, борошно, цукрову пудру, розпушувач. Вливаємо молочно-масляну суміш. Вимішуємо. Яблука натираємо на тертці та додаємо до тіста. Поступово додаємо збиті з дрібкою солі білки та акуратно вимішуємо тісто.

Смажимо з двох боків, до готовності. Смачного!

Раніше Елла Іванова розповіла, як приготувати бурякові млинці на Масляну.

Читайте також: Вареники, а не млинці: готуємо на Масляну справжню українську страву за рецептом Євгена Клопотенка

Фото з альбому Елли Іванової

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