Щоб розсада не хворіла: два відвари, які зміцнять ваші рослини

Початок весни — найкращий час для підготовки розсади овочевих культур. Однак щоб вона була міцною і здоровою, городникам доведеться добряче попрацювати.

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Зокрема слабкі паростки слід зміцнити за допомогою абсолютно натуральних засобів. Про них розповіли на Telegram-каналі «Моя дача». Сад і город".

Картопляний відвар. Для його приготування картопля відварюють «у мундирі» без солі та спецій. Перед підживленням, для кращої кількості корінців, в рослину потрібно додати краплю йоду та ретельно перемішати. Поливати рослини під корінець.

Відвар цибулиння. Цей народний перевірений засіб захистить ракдаду від хвороб і відлякає шкідників. Для приготування отвору склянок лушпинням залити двома склянками води. Суміш довести до кипіння та залишить настоятися протягом 2 діб. Перед застосуванням рослину процідити та розвести в десяти склянках. Поливати відваром розсаду потрібно раз на тиждень.

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Нагадаємо, раніше городники порадили менш досвідченим колегам, що робити у разі, якщо у розсади почорніли стебла.

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