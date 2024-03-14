«Кулінарна класика»: ароматний морквяний кекс по-домашньому від Лілії Цвіт
Морквяний пиріг або ж кекс — це справжня класика, яку готували ще із середньовіччя. Завдяки вмісту моркви, він має вологу структуру, мʼякенький і дуже смачний.
А ще такий пиріг набагато корисніший за звичайні пироги чи кекси, впевнена львівська фудблогерка Лілія Цвіт.
Для приготування такої ароматної смакоти вам знадобиться:
- борошно — 175 г
- розпушувач — 15 г
- кориця — 1 столова ложка
- яйця — 3 штуки
- цукор — 130 г
- олія рафінована — 120 мл
- морква — 180 г
- родзинки — 100 г
- цедра лимона.
Кекс випікається у силіконовій формі при температурі 180 градусів протягом 35−40 хвилин.
Прикрасити готову випічку Лілія пропонує цукровою помадкою, яка готується з цукрової пудри (100 г) та лимонного соку (його потрібно взяти 3 — 4 столові ложки).
У такому вигляді вашу корисну випічку неодмінно вподобають діти!
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Фото — скрін відео39
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