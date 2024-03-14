«Кулінарна класика»: ароматний морквяний кекс по-домашньому від Лілії Цвіт

Морквяний пиріг або ж кекс — це справжня класика, яку готували ще із середньовіччя. Завдяки вмісту моркви, він має вологу структуру, мʼякенький і дуже смачний.

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А ще такий пиріг набагато корисніший за звичайні пироги чи кекси, впевнена львівська фудблогерка Лілія Цвіт.

Для приготування такої ароматної смакоти вам знадобиться:

борошно — 175 г

розпушувач — 15 г

кориця — 1 столова ложка

яйця — 3 штуки

цукор — 130 г

олія рафінована — 120 мл

морква — 180 г

родзинки — 100 г

цедра лимона.

Кекс випікається у силіконовій формі при температурі 180 градусів протягом 35−40 хвилин.

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Прикрасити готову випічку Лілія пропонує цукровою помадкою, яка готується з цукрової пудри (100 г) та лимонного соку (його потрібно взяти 3 — 4 столові ложки).

У такому вигляді вашу корисну випічку неодмінно вподобають діти!

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Радимо також звернути увагу на рецепт справжнього львівського пляцку «Моцарт», що його Лілія Цвіт приготувала нещодавно.

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Фото — скрін відео

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