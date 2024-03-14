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«Кулінарна класика»: ароматний морквяний кекс по-домашньому від Лілії Цвіт

12:42 14 березня 2024
Морквяний пиріг

Морквяний пиріг або ж кекс — це справжня класика, яку готували ще із середньовіччя. Завдяки вмісту моркви, він має вологу структуру, мʼякенький і дуже смачний.

А ще такий пиріг набагато корисніший за звичайні пироги чи кекси, впевнена львівська фудблогерка Лілія Цвіт.

Для приготування такої ароматної смакоти вам знадобиться:

  • борошно — 175 г
  • розпушувач — 15 г
  • кориця — 1 столова ложка
  • яйця — 3 штуки
  • цукор — 130 г
  • олія рафінована — 120 мл
  • морква — 180 г
  • родзинки — 100 г
  • цедра лимона.

Кекс випікається у силіконовій формі при температурі 180 градусів протягом 35−40 хвилин.

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Прикрасити готову випічку Лілія пропонує цукровою помадкою, яка готується з цукрової пудри (100 г) та лимонного соку (його потрібно взяти 3 — 4 столові ложки).

У такому вигляді вашу корисну випічку неодмінно вподобають діти!

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Радимо також звернути увагу на рецепт справжнього львівського пляцку «Моцарт», що його Лілія Цвіт приготувала нещодавно.

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Фото — скрін відео

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