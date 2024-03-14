Четверта за роки війни загадкова смерть у «Лукойлі»: помер віцепрезидент нафтової компанії рф Робертус

У росії за дивних обставин у віці 53 років помер віцепрезидент «Лукойлу» Віталій Робертус. У прес-релізі компанії причини його смерті не називаються.

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Однак російські канали повідомляють, що Віталія Робертуса знайшли повішеним у туалеті власного кабінету. Про це написав близький до російських силовиків Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» з посиланням на власні джерела. За їхніми даними, протягом дня колеги запідозрили недобре, оскільки Робертус перестав відповідати на телефонні дзвінки, продовжуючи перебувати на робочому місці. Після того, як на стукіт у двері реакції не було, колега зайшов всередину і виявив тіло загиблого повішеним у туалеті.

У «Лукойлі» Робертус пропрацював 30 років. У компанію він влаштувався відразу після закінчення інституту на посаду економіста.

Також у пресрелізі компанії зазначається, що Робертус був шеф-пілотом російського авіаційного спортивного клубу «Русджет» і багаторазовим чемпіоном росії та світу в класі радіокерованих моделей.

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За останні два роки Робертус став щонайменше третім померлим топменеджером компанії. У вересні 2022 року загинув 67-річний голова ради директорів «Лукойла» Равіль Маганов. Російські ЗМІ писали, що він випав із вікна лікарні, де проходив лікування. У самій компанії повідомили, що Маганов «пішов із життя після важкої хвороби». Його посаду обійняв Володимир Некрасов, який помер у жовтні 2023 року у віці 66 років. Офіційною причиною смерті названо серцеву недостатність.

Видання Deutsche Welle повідомляло, що 2022 року серед російських мільйонерів і представників еліти, частина з яких була пов'язана з нафтогазовою галуззю, сталася «низка смертей за загадкових обставин». Як приклад, зокрема, наводили колишнього топменеджера «Лукойлу» Олександра Суботіна, тіло якого знайшли 8 травня 2022 року в приватному будинку в Митіщах. Причиною його смерті традиційно назвали серцеву недостатність.

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«Нова газета Європа» також писала про «загадкові смерті» в «Газпромі» — за шість місяців 2022 року в росії померли четверо топ-менеджерів компанії. За даними журналістів, вони працювали в структурах, імовірно пов'язаних із фінансовими махінаціями на багатомільярдних контрактах із «Газпромом».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що в Іспанії було знайдено мертвими колишнього топ-менеджера однієї з найбільших російських газових компаній «НОВАТЕК» Сергія Протосеню разом із дружиною та донькою. Крім того, в росії раптово помер керівник «Адміралтейських верфей», де робили підводні човни, озброєні ракетами «Калібр».

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На фото в заголовку віцепрезидент компанії Віталій Робертус (росЗМІ)

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