«Народився у сорочці»: український захисник два місяці воював із кам’яним уламком в серці

Військовий медик Олег Токарчук в інтерв’ю кореспондентці Наталії Нагорній розповів, як один з військовослужбовців два місяці воював з уламком у серці та не розумів, чому стан його здоров'я погіршувався.

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«Коли український захисник виходив з позиції, то помітив на своїх грудях подряпину. Він звернувся до батальйонного лікаря, проте той був переконаний, що рана несерйозна, — пригадав Олег Токарчук. — Невдовзі рана загоїлась, а бійця знову відправили на позиції. Легше не ставало. Тому він звернувся до стабілізаційного пункту. Він прийшов та каже: «Я не можу, я задихаюся, у мене болить серце, я не можу».

Пізніше військовий, додав бойовий медик, звернувся до цивільних лікарів, пройшов обстеження, здав різні аналізи. Та вже на комп'ютерній томографії в нього знайшли осколок у серці. В серцевому м'язі — великий уламок. Захисник воював з ним у серці два місяці. Воїна терміново евакуювали та в Києві, в Інституті серця, провели операцію. Хірургічну бригаду очолював директор Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова Василь Лазоришинець (на фото у заголовку з пацієнтом).

Як з'ясував журналіст «ФАКТІВ», бійця, який точно народився у сорочці, звати Олександр. Він родом з Вінниччини. Воїн став першим пацієнтом у країні, якому дістали кам’яний уламок із серця.

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— За словами військовослужбовця, у 2022 році він отримав дуже серйозне поранення голови. Після того як пройшов лікування та реабілітацію, повернувся на передову, — розповів «ФАКТАМ» завідувач відділення кардіохірургії ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова Андрій Горячев. — Але невдовзі в нього почало тягнути ноги, руки, з'явились біль у спині, задишка. Коли боєць звернувся вже до цивільних медиків і йому провели КТ, побачили, що у праву частину серця проник кам’яний уламок. Тобто воїн отримав поранення та навіть не здогадувався про такі наслідки.

— Що ж саме могло статися, на вашу думку?

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— Скоріш за все, під час обстрілу була дуже потужна мінно-вибухова хвиля. Й цей уламок з поля бою потрапив всередину серця не через бронежилет, а між його пластинами. Чесно кажучи, ми з колегами раніше оперували пацієнтів зі скляними, металевими та пластиковими уламками. А кам’яних до того ще не зустрічали. Це добре, що Олександр звернувся вчасно по допомогу. Якби не встиг, все могло б закінчитись летальним випадком…

— Чим саме цей уламок був небезпечним для захисника?

— Він міг із кровотоком серця потрапити до легень, тоді б відбулось закупорювання артерій. А далі людину не врятували б. Міг би початись запальний процес, який би закінчився бактеріальним міокардитом. Він може пошкодити серцевий м'яз, який не зможе ефективно перекачувати кров. У важких випадках при серцевій недостатності може знадобитися трансплантація серця. У даному випадку потрібно було негайно оперувати чоловіка. З 2014 року разом з військовими хірургами та фахівцями Національного інституту хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова ми розробили спеціальні неодимові магніти, які застосовують для того, щоб знаходити й видаляти металеві уламки в разі ураження грудної клітки та серця. Але, як бачите, маємо справу з пораненнями не тільки металевими уламками.

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Уламок, який дістали з серця Олександра

Під час хірургічного втручання ми застосовували штучний кровообіг: зупинили серце захисника, під'єднали обладнання, котре взяло на себе функції легень та серця. Тобто воно забирало кров з пацієнта та через спеціальний апарат насичувало киснем і повертало, минаючи серце, до судин. Сам уламок мав довжину півтора сантиметра. Через реакцію з кров'ю з часом він набув жовтого кольору. Після видалення він став експонатом колекції нашого директора Василя Лазоришинця, який очолював хірургічну бригаду, що успішно провела складну операцію, яка тривала чотири години.

Складна операція тривала чотири години

Тепер воїн має два дні народження. Точно народився у сорочці. Пригадую, як зайшов потім до палати Олександра, то він весь час говорив за своїх побратимів, все питав, коли можна знову на передову. І це мене тоді вразило. Ми задоволені, що все так закінчилось, і чекаємо бійця після нашої Перемоги у гості, — сказав Андрій Горячев.

Відомо, що після операції та реабілітації врятований українськими медиками воїн продовжує служити у ЗСУ.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як відомий хірург Борис Тодуров провів складну операцію, витягнувши уламок з тіла бійця ЗСУ.

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