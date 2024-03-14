ЄС запровадить обмеження на імпорт зерна з росії та білорусі

Наступного тижня Європейська комісія, як очікується, представить пропозицію щодо кількісних обмежень на імпорт зерна з росії та білорусі. Ідея полягає в тому, що пропозиція про введення квот на продовольчі товари з цих країн повинна бути представлена до саміту лідерів ЄС, який розпочнеться 21 березня. Раніше «ФАКТИ» писали про затримання польською поліцією українських журналістів, які фільмували жваву торгівлю з рф.

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Це значна зміна в позиції Єврокомісії. Обмеження стосуватимуться лише російського та білоруського імпорту до країн ЄС. Транзит через країни ЄС, як і раніше, буде дозволений, повідомив RMF FM європейський дипломат.

Досі не існувало кількісних обмежень на імпорт зерна з росії, в той час як такі обмеження існують для України. Таке рішення має бути ухвалено з моральної та політичної точки зору, але є певні складнощі.

«В останні місяці субсидований імпорт російського зерна значно збільшився. За даними Євростату, у 2023 році до ЄС було ввезено понад 1,5 мільйона тонн зерна порівняно з 970 000 тонн у 2022 році. Таким чином, проблема з російською сільськогосподарською продукцією стала реальною», — йдеться у публікації.

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Пропозиція Брюсселя, однак, буде не повним ембарго, а торговельним регулюванням, яке знаходиться в компетенції Єврокомісії. Брюссель залишається противником повного ембарго.

Раніше повідомлялося, що на кордоні Польщі з Україною почали зупиняти автобуси з людьми.

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