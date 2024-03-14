Цибулевий пшенично-житній хліб: рідні будуть у захваті

Ваш будинок буде наповнювати аромат спеченого цибулевого пшенично-житнього хліба. Ну, слів тут мало, його потрібно тільки спробувати. Тому гайда на кухню, вчиняйте тісто та спечіть цю смакоту, ділиться кулінарка Марина Хвіль, яка раніше давала рецепт пісного шоколадного пирога.

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Складники: 300 мл води

30 г дріжджів

1 ст.л. цукру

1 ч.л. солі

3 ст.л. олії

2 цибулини

200 г житнього борошна

300 г пшеничного борошна

Готуємо опару: в мисці з’єднуємо теплу воду, дріжджі, цукор, 4 ст.л. борошна. Перемішуємо до однорідності. Накриваємо рушником і ставимо в тепле місце (не вище 25−30 градусів) на 30 хвилин.

На сковорідку виливаємо олію, нагріваємо її. Викладаємо нарізану кубиком цибулю, помішуючи смажимо до прозорості. Далі вимикаємо вогонь, викладаємо її у миску, охолоджуємо.

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Заміс тіста: до опари додаємо сіль, житнє борошно та пшеничне (50 г відібрати), додаємо невеликими частинами, вимішуємо, поки рідина не вбере борошно. Далі додаємо засмажку з цибулі. На поверхню висипаємо борошно (50 г яке ми відсипали), викладаємо тісто на поверхню, місимо тісто 7−10 хвилин, воно повинно бути м’яким. Потім тісто кладемо у миску, присипаємо борошном, накриваємо рушником і ставимо у тепле місце на 1 годину.

Коли тісто підійшло, виймаємо його з миски, обминаємо. Розкачуємо його у прямокутник з довжиною вашої форми для випічки хліба. Згортаємо його у рулет, краї гарно защипуємо. Форму змащуємо олією, викладаємо тісто швом до низу. Накриваємо знову рушником і ставимо у тепле місце на 30 хвилин, далі змащуємо поверхню хліба водою, присипаємо трішки борошном.

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Розігріваємо духовку на 180 градусів і випікаємо хліб 30−35 хвилин до готовності, орієнтуйтесь по своїй духовці. Після випікання хліб виймаємо з форми, викладаємо на решітку, накриваємо рушником, залишаємо охолоджуватись. Далі нарізаємо та подаємо до столу.

Нагадаємо рецепт цибулевої чіабатти по-українськи.

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