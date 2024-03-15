Жеребкування Ліги Європи: «Бенфіка» Трубіна дізналася суперника у чвертьфіналі

У п'ятницю, 15 березня, у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні слідом за жеребкуванням Ліги чемпіонів стали відомі чвертьфінальні та півфінальні пари Ліги Європи, яку минулого сезону виграла «Севілья».

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Боротьбу в турнірі продовжують три представники Італії, два клуби з Англії та по одній команді з Франції, Німеччини та Португалії («Бенфіка» з воротарем збірної України Анатолієм Трубіним, яка вибила «Рейнджерс» — 2:2 та 1:0),

Повністю пари ¼ фіналу Ліги Європи виглядають так:

«Ліверпуль» (Англія) — «Аталанта» (Італія)

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«Бенфіка» (Португалія) — «Марсель» (Франція)

«Мілан» (Італія) — «Рома» (Італія)

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«Байєр» (Німеччина) — «Вест Хем» (Англія)

Путівки до півфіналу турніру команди оскаржать у поєдинках 11 та 18 квітня.

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В ½ фіналу 2 та 9 травня зіграють переможці пар «Бенфіка» / «Марсель» — «Ліверпуль» / «Аталанта» та «Мілан» / «Рома» — «Байєр» / «Вест Хем».

Нагадаємо, що вирішальний матч Ліги Європи цього сезону прийме 22 травня «Дублін Арена» у столиці Ірландії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» програв «Марселю» і вилетів з Ліги Європи.

Фото uefa.com

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