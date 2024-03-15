Торт «Червоний оксамит» від Тетяни Литвинової: смакота, яка просто тане в роті

Відома кулінарка Тетяна Литвинова, яка нещодавно похвалилися обновками та розповіла, як правильно готувати омлет на пару, поділилася рецептом торта «Червоний оксамит».

ВІДЕО ДНЯ

«Сьогодні на вас чекає довгоочікуваний рецепт торта Червоний оксамит. Я не тільки розповім, як приготувати найніжніший Червоний оксамит, який просто тане в роті, а й поділюся корисними секретами. Соковитий яскравий бісквіт та повітряний вершковий крем відмінно поєднуються у цьому десерті. Червоний оксамит виглядає святково та ефектно, але готується просто і виходить досить бюджетним, тому, я впевнена, рецепт цього торта стане вашим фірмовим», — написала вона.

Інгредієнти:

Для бісквіту:

борошно 330 г,

яйця 3 шт,

цукор 300 г,

150 г вершкового масла,

150 мл олії,

270 мл кефіру (або молоко з 1 ст л лимонного соку),

1 ч л розпушувача,

1 ч л соди,

¼ ч л солі,

ванільний цукор 1 ст. л,

гелевий барвник червоний 1 ст. л.

Для крему:

900 г вершкового сиру,

300 г вершків 33%,

цукрова пудра 250 г,

200 г полуниці для оздоблення.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», раніше відомий кулінар Євген Клопотенко запропонував приготувати креплики з капустою і квасолею, які будуть доречними і під час Великого Посту.

РЕКЛАМА

120

Читайте нас у Facebook