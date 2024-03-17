Точно вистачить на всю сім’ю: смачний та легкий в приготуванні суші-торт
Після того, як відома кулінарка поділилася рецептом торту «Червоний оксамит», Telegram-канал «Кулінарна книга» поділився рецептом приготування суші-торту.
«Смачний та легкий в приготуванні суші-торт, якого точно вистачить на всю сім’ю», — повідомляється на Telegram-каналі.
Інгредієнти:
Рис 250 г.
Вода 300 мл.
Яблучний оцет 50 мл.
Цукор 40 г.
Сіль 5 г.
Крем-сир.
Гірок 1 шт.
Авокадо 1 шт.
Слабо солена риба 300 г.
Листок норі 1 шт.
Приготування:
1. Рис промиваємо та заливаємо чистою водою і ставимо на плиту.
2. Доводимо до кипіння та зменшуємо вогонь до нижче середнього і варимо ще 15 хв.
3. Тим часом ставимо оцет на плиту і доводимо до кипіння додаємо сіль та цукор і мішаємо допоки не розтане. Рис знімаємо з плити і вливаємо оцет та даємо повністю охолонути.
4. На дно форми шарами викладаємо рис, далі крем-сир, далі листок норі, огірок, риба, рис, крем-сир, авокадо, риба, рис, крем-сир, норі, по краях риба, а в середину огірок.
5. Все як на відео. Відправляємо на 1 год у холодильник.
6. Поливаємо соєвим соусом та смакуємо.
Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати смачні японські роли на сніданок всього за 5 хвилин.64
Читайте нас у Facebook