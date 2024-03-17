Точно вистачить на всю сім’ю: смачний та легкий в приготуванні суші-торт

Після того, як відома кулінарка поділилася рецептом торту «Червоний оксамит», Telegram-канал «Кулінарна книга» поділився рецептом приготування суші-торту.

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«Смачний та легкий в приготуванні суші-торт, якого точно вистачить на всю сім’ю», — повідомляється на Telegram-каналі.

Інгредієнти: Рис 250 г.

Вода 300 мл.

Яблучний оцет 50 мл.

Цукор 40 г.

Сіль 5 г.

Крем-сир.

Гірок 1 шт.

Авокадо 1 шт.

Слабо солена риба 300 г.

Листок норі 1 шт. РЕКЛАМА Приготування: 1. Рис промиваємо та заливаємо чистою водою і ставимо на плиту.

2. Доводимо до кипіння та зменшуємо вогонь до нижче середнього і варимо ще 15 хв.

3. Тим часом ставимо оцет на плиту і доводимо до кипіння додаємо сіль та цукор і мішаємо допоки не розтане. Рис знімаємо з плити і вливаємо оцет та даємо повністю охолонути.

4. На дно форми шарами викладаємо рис, далі крем-сир, далі листок норі, огірок, риба, рис, крем-сир, авокадо, риба, рис, крем-сир, норі, по краях риба, а в середину огірок.

5. Все як на відео. Відправляємо на 1 год у холодильник.

6. Поливаємо соєвим соусом та смакуємо. РЕКЛАМА

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