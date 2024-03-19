Печериці з прянощами: соковиті, ніжні, смачні

Гриби люблять багато хто, а ось готувати їх вміють далеко не всі. Багатьом здається, що це складно, тому не варто і братися. Але це стереотипи. Спробуйте приготувати раз, і, можливо, вирішите це зробити повторно. Такі грибочки будуть доречні і в свята, і в будні. Спробувавши їх, гості точно запитають у вас рецепт. Адже хоч в інтернеті їх багато, не всі перевірені. І це дуже важливо.

ВІДЕО ДНЯ

Рецептом смачної страви поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка полюбляє експериментувати на кухні з продуктами та відкривати нові незвичні смаки.

- Сьогодні приготуємо дуже смачні печериці, — каже Елла Іванова. — Вони соковиті, ніжні, смачні. Це дуже вдалий рецепт. Готуйте їжу із задоволенням!

Печериці з прянощами 0,5 кг печериць

половина столової ложки солі

1 столова ложка цукру

30 мл оцту

50 мл олії

насіння гірчиці

2 гвоздички

3 шт. запашного перцю

2 лаврові листки

2 зубки часнику

суміш перців

Печериці промити, додати всі інгредієнти і варити в каструлі, помішуючи, близько 15 хвилин.

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Смачного!

Нагадаємо рецепт пряних печериць.

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Фото з альбому Елли Іванової

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