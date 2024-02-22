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Печериці в маринаді: неймовірно смачно

21:59 22 лютого 2024
мариновані гриби

Світ кулінарії так захоплює, що варто лише почати займатися готуванням страв, як уже помічаєш, що неможливо зупинитися. Що більше готуєш, то більше цікавишся продуктами. Що більше цікавишся продуктами, то більше розумієш: домашня їжа — найкраща та найздоровіша. І ще важливий факт, що вона дешевша за ресторанну та магазинну. Рецептом печериць у маринаді поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше порадила приготувати салат із буряком та зеленим горошком.

— Особливість цього рецепту в тому, що маринуються смажені грибочки, — каже Елла Іванова. — Ця страва дуже смачна. Готується воно досить швидко та просто. Ви можете в цьому переконатися.

Мариновані грибочки

400 г печериць

Олія

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Для маринаду

1 цибулина

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0,5 чайної ложки солі

1 чайна ложка цукру

1 столова ложка винного оцту

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2 зубки часнику

Петрушка

Перчик чилі (за бажанням)

Грибочки помити, порізати та обсмажити на олії до готовності, не додаючи сіль. Приготувати маринад із вищезазначених інгредієнтів. Покласти гриби в маринад і залишити в холодильнику на годину.

Смачного!

Раніше Елла Іванова поділилася рецептом ніжного, смачного та корисного капустяно-яблучного пюре.

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Фото з альбому Елли Іванової

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