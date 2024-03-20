Припустилися помилки у платіжці за газ: як виправити ситуацію

Після того, як уряд України скасував мораторій на відключення боржників від електрики та житлово-комунальних послуг, вчасна оплата рахунків набула ще більшої актуальності.

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Але інколи з необережності чи з інших причин споживач робить помилку під час оплати — не вписує особовий рахунок, не вказує у призначенні платежу свої дані або і взагалі перерахує гроші на чужий розрахунковий рахунок.

Як виправити таку ситуацію, розповіли у ГК «Нафтогаз України».

Там радять наступне:

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написати заяву в довільній формі на повернення переплати;

додати до пакету документів копію паспорта та ідентифікаційного коду;

зробити чітке фото квитанції з банку (не чеку з терміналу) з помилковою оплатою та передати їх газопостачальнику одним із зручних для вас способів (на електронну пошту [email protected] або ж поштою на адресу: 25009, м. Кропивницький, вулиця Соборна, 1А, ТОВ «ГК «Нафтогаз України»).

Важливо: якщо кошти необхідно повернути на картку, надішліть довідку з реквізитами банку, а щоб перенести гроші на вірний особовий рахунок — заяву про перенесення.

Нагадаємо також про рекомендації тим споживачам, які отримують рахунок за доставку газу при тому, що вже відмовилися від газопостачання і їхня «газова труба» була фізично перекрита.

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