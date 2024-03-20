38.81 / 39.38 42.28 / 42.97
Київ: +2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Степан Гіга та Василь Байдак переспівали легендарний хіт «Цей сон» заради масштабного збору

17:32 20 березня 2024
Василь Байдак та Степан Гіга

Популярний український гуморист Василь Байдак, який був ведучим національного відбору на «Євробачення», оголосив масштабний збір для ЗСУ. Він збирає 7 мільйонів гривень для потреб військових. Заради цього він разом зі співаком Степаном Гігою переспівали його легендарний хіт «Цей сон» та закликали українців приєднатися до збору.

«Цей збір, цей збір мені щоночі сниться. Крізь сон, крізь сон донат на РЕБ несеться…», — співають артисти.

Як зазначає Байдак, за ці кошти планують придбати РЕБи, дрони, авто для військових.

«Я дуже вдячний за те, що Степан Гіга дозволив безсмертний хіт перетворити на донатний трек, який захистить і допоможе нашим військовим долати ворога», — зазначив Василь.

РЕКЛАМА

За першу години було зібрано понад мільйон гривень.

Раніше Володимир Дантес разом із популярними українськими гумористами, серед яких був і Байдак, переспівали хіт знаменитого гурту Backstreet Boys заради збору на ЗСУ. Тоді хлопці зібрали 5 мільйонів гривень.

РЕКЛАМА

Раніше «Цей сон» переспівала Леся Нікітюк та надала хіту нових сенсів. Також вона разом зі своїм колегою Ігорем Новінчуком, відомим як водій «ЛеМаршрутки», скопіювали образи Ольги Гречко та Романа Матіяша з гурту «Фантом-2» та переспівали хіт «Двоє» заради збору.

Фото: instagram.com/by_by_duck

142

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Карти Таро

Дівам — Королева Жезлів, Овнам — Ієрофант, а Левам — Король Кубків: гороскоп за картами Таро для всіх знаків на квітень

Торт

«Сльози ангела», він же «Краплі роси»: фантастично смачний сирний пиріг від фудексперта Світлани Левицької

Олеся Красномовець

Ні паспорта, ні грошей: віцечемпіонку Олімпійських ігор з росії обікрали в Європі

Водяний кінь

Водоліям — нові справи, Овнам — приємні сюрпризи, а Дівам — потужна енергетика: що обіцяють зорі на день Водяного Коня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту