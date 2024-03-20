Співробітники клініки, де оперували принцесу Уельську Кейт, намагалися отримати її медичні дані: розпочато розслідування

У лікарні, де принцесі Уельській Кейт на початку року зробили операцію на черевній порожнині, заявили, що «будь-яке порушення» конфіденційності інформації про пацієнта буде розслідувано, повідомляє ВВС.

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Цій заяві передували повідомлення в пресі про те, що співробітники клініки намагалися отримати доступ до приватної медичної інформації дружини принца Вільяма. Лондонська Клініка (приватна лікарня, до якої часто звертаються королівські особи), заявила, що в ній немає місця тим, хто навмисно підриває довіру пацієнтів або колег. Управління комісара з інформації Великобританії (ICO) заявило, що отримало «повідомлення про порушення» та проводить розслідування.

Ел Рассел, виконавчий директор Лондонської Клініки, у своїй заяві зазначив, що всі його співробітники «прекрасно усвідомлюють» свої «індивідуальні, професійні, етичні та юридичні обов'язки щодо конфіденційності пацієнтів».

«Ми дуже пишаємося тим, що кожен день забезпечуємо чудовий догляд та конфіденційність нашим пацієнтам, довіру яких ми дуже цінуємо», — продовжив він.

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«У нас є системи контролю за управлінням інформацією про пацієнтів, і у разі будь-яких порушень ми проводимо розслідування та вживаємо всіх необхідних нормативних та дисциплінарних заходів», — додав Ел Рассел.

У вівторок таблоїд Daily Mirror повідомив, що принаймні одного зі співробітників клініки «зловили під час спроби отримати доступ до медичних даних Кетрін».

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Газета повідомила, що у приватній клініці, де в останні місяці лікувалися принцеса та король Чарльз III, розпочато внутрішнє розслідування.

У заяві Ела Рассела не згадувалися опубліковані в пресі твердження щодо принцеси Уельської. Відповідаючи на запитання про ймовірні порушення в Лондонській Клініці, представник Даунінг-стріт заявив, що «існують суворі правила щодо даних про пацієнтів, які повинні дотримуватися».

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«Думаю, ми всі хочемо підтримати принцесу Уельську та принца Уельського, і бажаємо їй якнайшвидшого одужання», — додав офіційний представник прем'єр-міністра Великобританії.

У січні Кетрін перенесла операцію на черевній порожнині та на час одужання відмовилася від усіх публічних виступів.

Вона провела майже два тижні в Лондонській Клініці, і раніше Кенсінгтонський палац заявив, що принцеса Уельська не братиме участі в публічних заходах до Великодня за григоріанським календарем (цього року відзначається 31 березня).

Тривала відсутність Кейт призвела до появи в інтернеті численних спекуляцій та конспірологічних теорій про її здоров'я, які посилилися після публікації 10 березня, у День матері, офіційної фотографії Кетрін разом із трьома її дітьми. Провідні агенції незабаром відкликали знімок, виявивши в ньому ознаки ретушування.

Наступного дня Кетрін вибачилася за непорозуміння, заявивши, що вона іноді експериментує з редагуванням фотографій.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Кейт Міддлтон та принца Вільяма помітили у магазині «Віндзорська ферма».

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