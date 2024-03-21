Люксовий бренд Gucci втратив 6,8 мільярда доларів

Акції Kering SA впали після того, як французька люксова група попередила, що продажі її бренду Gucci, в сукні якого актриса Дакота Джонсон вразила присутніх на прем'єрі нового фільму «Мадам Павутинка», впали приблизно на 20% у першому кварталі, оскільки він втрачає прихильність китайських покупців, пише Bloomberg. На паризьких торгах акції впали на 12%, втративши близько 6,3 мільярда євро (6,8 мільярда доларів) від ринкової вартості Kering. Це стало найсильнішим падінням з березня 2020 року

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Kering вважає, що це сталося через різкіше, ніж очікувалося, падіння продажів Gucci в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Модна група намагається оживити італійський бренд, який приносить близько двох третин її прибутку, але поки що безуспішно. Така заява, ймовірно, спричинить нові спекуляції щодо того, як Kering може зменшити свою залежність від бренду, відомого своїм яскравим та зухвалим дизайном.

Kering, що контролюється сім'єю мільярдерів Піно, намагається не відставати від таких конкурентів, як LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE і Hermes International SCA, оскільки продажі предметів розкоші за останній рік знизилися, особливо в Китаї. Ширший портфель брендів LVMH і довгі списки очікування на сумочки Hermes зробили ці компанії більш стійкими.

«Gucci вже кілька кварталів стикається з деякими специфічними для компанії проблемами, але це оновлення викличе ще більше занепокоєння щодо стану споживчих витрат та економіки Китаю», — пишуть аналітики Vital Knowledge у звіті для клієнтів.

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Ситуація у Kering виникла на загальному тлі охолодження ринку товарів високого класу і, зокрема, слабкого попиту в Китаї. Минулого року на Азійсько-Тихоокеанський регіон, за винятком Японії, припало 35% доходів групи, що більше, ніж на Західну Європу та Північну Америку. Це трохи більше, ніж 31% у LVMH.

Але китайські споживачі — колись найбільші покупці світових товарів розкоші — затягують гаманці, через кризу на ринку нерухомості та нестабільність у сфері зайнятості. Загалом, порівняльні продажі Kering, яка також володіє такими брендами, як Yves Saint Laurent і Balenciaga, знизилися приблизно на 10%, повідомили у компанії.

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Продажі Gucci впали в останні місяці минулого року, оскільки бренд намагався заманити заможніших покупців своїми дорогими ременями Double G і капцями Princetown.

Gucci вже давно є одним з найбільш нестабільних розкішних брендів, його статки то зростають, то падають на хвилі популярності таких дизайнерів, як Мікеле та його попередник Том Форд. Це робить Kering загалом більш вразливим до змін у смаках заможних клієнтів.

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Повідомлялося, що торік на показі нової колекції Gucci у Мілані були присутні зірки Голлівуду Джулія Робертс, Джуліанна Мур, Раян Ґослінґ та інші.

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