Експерти виступають за підвищення адвалорної ставки акцизу на цигарки з 12%

Економічні експерти виступають за збільшення з 12% адвалорної ставки акцизу на тютюнові вироби, оскільки виникає дисбаланс в оподаткуванні дорогих та дешевих сигарет.

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Про це написав директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

«У нас зрівняли податки на «Приму» та «Мальборо», — пише експерт.

За даними Кулика, бюджет України з моменту зниження урядом Миколи Азарова в 2013 адвалорної ставки з 25% до 12%, недоотримав понад 100 млрд гривень.

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«За 11 років Україна втратила понад 100 млрд гривень, які могли б бути спрямовані на зміцнення оборони нашої держави», — вважає Кулик.

Підвищення адвалорної ставки підтримує й економічний експерт Денис Безлюдько.

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«Попит на преміумсегмент здебільшого нееластичний. Тобто для людини з досить великим доходом (на відміну від більшості населення) неважливо підвищення суми акцизу, який він платить. Він навряд чи перейде на умовну „Ватру“. А ось бюджет України отримає додаткові надходження», — пояснює він.

Безлюдько додав, що з 2013 року ситуація «зацементувалася»: законопроєкти, якими цю ставку хочуть підвищити, просто не виносяться до сесійної зали Верховної Ради.

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Як повідомлялося, в Україні зараз діє наступна схема акцизного оподаткування тютюнового ринку: мінімальне акцизне зобов'язання (2 516,54 грн за 1000 шт.), специфічна ставка (1881,17 грн за 1000 шт.) та адвалорна ставка (12%). Нюанс у тому, що адвалор зараз не помітний, і на оподаткування преміумсегмента він не впливає.

Наприклад, з пачки цигарок вартістю 60 гривень загальний акциз, який платять компанії (точніше курці) становить 50,33 гривні (60,00 грн х 12% = 7,2 грн — адвалорна складова акцизного податку; 37,62 грн — специфічна ставка акцизного податку (37,62 + 7,2 = 44,82 грн — сума акцизного податку за пачку цигарок). Але 44,82 грн менше ніж 50,33 грн (мінімальне акцизне зобов'язання), тому до бюджету підлягає сплаті 50,33 грн акцизного податку за пачку.

І з пачки цигарок вартістю 106 гривень — 50,34 гривні (106,00 грн х 12% = 12,72 грн — адвалорна складова акцизного податку; 37,62 грн — специфічна ставка акцизного податку; 37,62 + 1 72 = 50,34 грн — сума акцизного податку за пачку цигарок). 50,34 грн більше ніж 50,33 грн (мінімальне акцизне зобов'язання), тому до бюджету підлягає сплаті 50,34 грн акцизного податку за пачку.

У Європі адвалорні ставки акцизу на сигарети становлять від 25% до 50% (у деяких країнах навіть вищі).

Додамо, що на українців чекає і значне підвищення цін на алкоголь.

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