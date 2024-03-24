Такої ви ще не їли: мойва з начинкою та в кукурудзяному борошні за рецептом учасниці суперфіналу «МайстерШефа»
Учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше розповідала, як приготувати домашню шинку з різних частин куриці, запропонувала фоловерам рецепт мойви у кукурудзяному борошні.
«Мойва — дуже смачна і корисна риба. Пропоную сьогодні приготувати її по-новому без неприємних запахів на кухні. А ще можна кожну рибку нафарширувати різними начинками: сир, помідори, вʼялені томати, оливки…» — пише вона у соцмережах.
Інгредієнти:
- Мойва — 1 кг;
- Кукурудзяне борошно — 150 г;
- Сіль, перець, паприка — на смак;
- Оливкова олія;
- Масло;
- Цедра ½ лимону.
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Приготування:
- Рибу почистити та розібрати на філе, посолити та поперчити.
- Борошно змішати з паприкою
- Викласти мойву в борошно та гарно обваляти.
- Форму для запікання змастити маслом, викласти в неї мойву, скручену в рулетики (за бажанням можна нафаршируати).
- Полити оливковою олією та відправити у розігріту до 180° духовку на 30 хвилин.
- Подавати з цедрою лимона.
За словами Ольги Рябенко, така рибка найкраще смакує з картоплею та овочевим салатом.
Раніше кулінарка Валентина Панасюк розповіла, як приготувати хека у шубці з квашеної капусти.
Фото — скріншот84
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