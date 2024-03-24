Такої ви ще не їли: мойва з начинкою та в кукурудзяному борошні за рецептом учасниці суперфіналу «МайстерШефа»

Учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше розповідала, як приготувати домашню шинку з різних частин куриці, запропонувала фоловерам рецепт мойви у кукурудзяному борошні.

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«Мойва — дуже смачна і корисна риба. Пропоную сьогодні приготувати її по-новому без неприємних запахів на кухні. А ще можна кожну рибку нафарширувати різними начинками: сир, помідори, вʼялені томати, оливки…» — пише вона у соцмережах.

Інгредієнти: Мойва — 1 кг;

Кукурудзяне борошно — 150 г;

Сіль, перець, паприка — на смак;

Оливкова олія;

Масло;

Цедра ½ лимону.

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Приготування: РЕКЛАМА Рибу почистити та розібрати на філе, посолити та поперчити.

Борошно змішати з паприкою

Викласти мойву в борошно та гарно обваляти.

Форму для запікання змастити маслом, викласти в неї мойву, скручену в рулетики (за бажанням можна нафаршируати).

Полити оливковою олією та відправити у розігріту до 180° духовку на 30 хвилин.

Подавати з цедрою лимона.

За словами Ольги Рябенко, така рибка найкраще смакує з картоплею та овочевим салатом.

Раніше кулінарка Валентина Панасюк розповіла, як приготувати хека у шубці з квашеної капусти.

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Фото — скріншот

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