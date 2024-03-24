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Такої ви ще не їли: мойва з начинкою та в кукурудзяному борошні за рецептом учасниці суперфіналу «МайстерШефа»

15:37 24 березня 2024
Мойва

Учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше розповідала, як приготувати домашню шинку з різних частин куриці, запропонувала фоловерам рецепт мойви у кукурудзяному борошні.

«Мойва — дуже смачна і корисна риба. Пропоную сьогодні приготувати її по-новому без неприємних запахів на кухні. А ще можна кожну рибку нафарширувати різними начинками: сир, помідори, вʼялені томати, оливки…» — пише вона у соцмережах.

Інгредієнти:

  • Мойва — 1 кг;
  • Кукурудзяне борошно — 150 г;
  • Сіль, перець, паприка — на смак;
  • Оливкова олія;
  • Масло;
  • Цедра ½ лимону.

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Приготування:

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  • Рибу почистити та розібрати на філе, посолити та поперчити.
  • Борошно змішати з паприкою
  • Викласти мойву в борошно та гарно обваляти.
  • Форму для запікання змастити маслом, викласти в неї мойву, скручену в рулетики (за бажанням можна нафаршируати).
  • Полити оливковою олією та відправити у розігріту до 180° духовку на 30 хвилин.
  • Подавати з цедрою лимона.

За словами Ольги Рябенко, така рибка найкраще смакує з картоплею та овочевим салатом.

Раніше кулінарка Валентина Панасюк розповіла, як приготувати хека у шубці з квашеної капусти.

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Фото — скріншот

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