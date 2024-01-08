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Запечена маринована скумбрія від переможця «МайстерШефа»: рецепт, який вас здивує

13:11 8 січня 2024
Скумбрія

Переможець 7 сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Вадим Бжезінський (Пава), який раніше розповідав, як приготувати домашній майонез, порадував любителів риби рецептом запеченої скумбрії.

Про те, як її готувати, він розповів на своїй сторінці у соцмережах, запевниши, що цей смачний рецепт «переверне ваші уявлення про рибні страви!» На гарнір до страви Пава готував брокколі та томати черрі.

Інгредієнти:

  • Скумбрія — 1 шт.;
  • Спеції для риби — ½ ч. л .;
  • Соєвий соус — 1 ст.л.;
  • Бальзамічний соус — 1ст.л.;
  • Оливкова олія -1 ч.л. (для маринаду);
  • Перець чілі — 1 ст.л.;
  • Оливкова олія — 3 ст.л. (для соусу);
  • Цедра лайму — ½ шт.;
  • Сік лайму — ½ шт .;
  • Петрушка — 3 гілочки;
  • Сіль, перець.

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Приготування:

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  • Скумбрію зачищаємо від кісточок, маринуємо спеціями, соєвим соусом, оливковою олією та бальзамічною карамеллю.
  • Викладаємо на деко, додаємо броколі та томати, запікаємо 20 хв. при 180 градусах.
  • Для соусу потрібно дрібненько нарізати чілі, додати петрушку, оливкову олію, цедру та сік лайму, сіль та перець за смаком.

Про те, як замаринувати скумбрію в домашніх умовах, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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