Запечена маринована скумбрія від переможця «МайстерШефа»: рецепт, який вас здивує
Переможець 7 сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Вадим Бжезінський (Пава), який раніше розповідав, як приготувати домашній майонез, порадував любителів риби рецептом запеченої скумбрії.
Про те, як її готувати, він розповів на своїй сторінці у соцмережах, запевниши, що цей смачний рецепт «переверне ваші уявлення про рибні страви!» На гарнір до страви Пава готував брокколі та томати черрі.
Інгредієнти:
- Скумбрія — 1 шт.;
- Спеції для риби — ½ ч. л .;
- Соєвий соус — 1 ст.л.;
- Бальзамічний соус — 1ст.л.;
- Оливкова олія -1 ч.л. (для маринаду);
- Перець чілі — 1 ст.л.;
- Оливкова олія — 3 ст.л. (для соусу);
- Цедра лайму — ½ шт.;
- Сік лайму — ½ шт .;
- Петрушка — 3 гілочки;
- Сіль, перець.
Читайте також: Просто «топчик» від Тетяни Литвинової: смачна та корисна скумбрія, «улюблениця мільйонів»
Приготування:
- Скумбрію зачищаємо від кісточок, маринуємо спеціями, соєвим соусом, оливковою олією та бальзамічною карамеллю.
- Викладаємо на деко, додаємо броколі та томати, запікаємо 20 хв. при 180 градусах.
- Для соусу потрібно дрібненько нарізати чілі, додати петрушку, оливкову олію, цедру та сік лайму, сіль та перець за смаком.
Про те, як замаринувати скумбрію в домашніх умовах, читайте на нашому сайті.
Фото Pixabay395