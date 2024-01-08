Запечена маринована скумбрія від переможця «МайстерШефа»: рецепт, який вас здивує

Переможець 7 сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Вадим Бжезінський (Пава), який раніше розповідав, як приготувати домашній майонез, порадував любителів риби рецептом запеченої скумбрії.

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Про те, як її готувати, він розповів на своїй сторінці у соцмережах, запевниши, що цей смачний рецепт «переверне ваші уявлення про рибні страви!» На гарнір до страви Пава готував брокколі та томати черрі.

Інгредієнти: Скумбрія — 1 шт.;

Спеції для риби — ½ ч. л .;

Соєвий соус — 1 ст.л.;

Бальзамічний соус — 1ст.л.;

Оливкова олія -1 ч.л. (для маринаду);

Перець чілі — 1 ст.л.;

Оливкова олія — 3 ст.л. (для соусу);

Цедра лайму — ½ шт.;

Сік лайму — ½ шт .;

Петрушка — 3 гілочки;

Сіль, перець.

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Приготування: РЕКЛАМА Скумбрію зачищаємо від кісточок, маринуємо спеціями, соєвим соусом, оливковою олією та бальзамічною карамеллю.

Викладаємо на деко, додаємо броколі та томати, запікаємо 20 хв. при 180 градусах.

Для соусу потрібно дрібненько нарізати чілі, додати петрушку, оливкову олію, цедру та сік лайму, сіль та перець за смаком.

Про те, як замаринувати скумбрію в домашніх умовах, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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