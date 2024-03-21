Хек у шубці з квашеної капусти: ситна та корисна вечеря

Якщо ви любите експерименти на кухні, то ця страва саме те, що вам обов’язково вдасться. Для приготування необхідний мінімум інгредієнтів, тому рецепт ще й бюджетний, ділиться кулінарка Валентина Панасюк, яка раніше пропонувала приготувати неймовірно смачну скумбрію.

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Продукти: Риба (хек) — 700 г (почищеної)

2 великі цибулини

0,5 літрової банки квашеної капусти

0,5 л води

Приготування:

В форму викласти склянку квашеної капусти. Зверху — половину смаженої цибулі. Викласти обсмажену до пів готовності рибу. Перед смаженням її трохи посолити, щоб постояла. А потім обваляти у борошні. На верх знов смажену цибулю і решту капусти. Залити склянкою води. Накрити фольгою. Запікати при температурі 180 градусів приблизно 40 хвилин.

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Нагадаємо рецепт капустяної мусаки по-болгарськи.

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