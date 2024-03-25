Святковий пляцок від Лілії Цвіт: чудове поєднання яблук, бісквітів та ніжного рожевого крему

Фудблогерка Лілія Цвіт, яка раніше розповідала, як приготувати пляцок «Моцарт», поділилася ще одним смачним рецптом — пляцка яблучного.

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«Пропоную цікавий рецепт з яблуками, рожевим кремом і ніжними бісквітами. Виходить дуже смачний, мʼякенький пляцок, який добре нарізається і гарно виглядає», — пише фудблогерка.

Інгредієнти (форма 28×28 см): Для бісквітного коржа РЕКЛАМА яйця — 6 шт.;

цукор -180 г;

борошно — 250 г

розпушувач — 1 ч.л. Для яблучного коржа яблука чищені — 700 г;

горіхи — 100 г;

олія -100 мл;

розпушувач — 1 ч.л.;

мед — 3 ст.л.;

борошно — 370 г;

яйця — 4 шт.;

цукор до яєць — 100 г;

цукор до яблук — 3 ст. л. Для крему: РЕКЛАМА цукор — 200 г;

ванільний цукор — 1 пакетик (18г);

пудинг — 1 пакетик (40 г);

крохмаль — 20 г

молоко — 700 мл;

масло — 400 г.

Процес приготування яблучного пляцка вона показала детально на відео.

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Раніше кулінарка Ольга Мордовіна розповіла, як готується давній пляцок — крушанець, що печеться одним коржем та без крему.

Фото — скріншот

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