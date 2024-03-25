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Святковий пляцок від Лілії Цвіт: чудове поєднання яблук, бісквітів та ніжного рожевого крему

10:57 25 березня 2024
Пляцок

Фудблогерка Лілія Цвіт, яка раніше розповідала, як приготувати пляцок «Моцарт», поділилася ще одним смачним рецптом — пляцка яблучного.

«Пропоную цікавий рецепт з яблуками, рожевим кремом і ніжними бісквітами. Виходить дуже смачний, мʼякенький пляцок, який добре нарізається і гарно виглядає», — пише фудблогерка.

Інгредієнти (форма 28×28 см):

Для бісквітного коржа

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  • яйця — 6 шт.;
  • цукор -180 г;
  • борошно — 250 г
  • розпушувач — 1 ч.л.

Для яблучного коржа

  • яблука чищені — 700 г;
  • горіхи — 100 г;
  • олія -100 мл;
  • розпушувач — 1 ч.л.;
  • мед — 3 ст.л.;
  • борошно — 370 г;
  • яйця — 4 шт.;
  • цукор до яєць — 100 г;
  • цукор до яблук — 3 ст. л.

Для крему:

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  • цукор — 200 г;
  • ванільний цукор — 1 пакетик (18г);
  • пудинг — 1 пакетик (40 г);
  • крохмаль — 20 г
  • молоко — 700 мл;
  • масло — 400 г.

Процес приготування яблучного пляцка вона показала детально на відео.

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Раніше кулінарка Ольга Мордовіна розповіла, як готується давній пляцок — крушанець, що печеться одним коржем та без крему.

Фото — скріншот

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