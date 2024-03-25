Святковий пляцок від Лілії Цвіт: чудове поєднання яблук, бісквітів та ніжного рожевого крему
Фудблогерка Лілія Цвіт, яка раніше розповідала, як приготувати пляцок «Моцарт», поділилася ще одним смачним рецптом — пляцка яблучного.
«Пропоную цікавий рецепт з яблуками, рожевим кремом і ніжними бісквітами. Виходить дуже смачний, мʼякенький пляцок, який добре нарізається і гарно виглядає», — пише фудблогерка.
Інгредієнти (форма 28×28 см):
Для бісквітного коржа
- яйця — 6 шт.;
- цукор -180 г;
- борошно — 250 г
- розпушувач — 1 ч.л.
Для яблучного коржа
- яблука чищені — 700 г;
- горіхи — 100 г;
- олія -100 мл;
- розпушувач — 1 ч.л.;
- мед — 3 ст.л.;
- борошно — 370 г;
- яйця — 4 шт.;
- цукор до яєць — 100 г;
- цукор до яблук — 3 ст. л.
Для крему:
- цукор — 200 г;
- ванільний цукор — 1 пакетик (18г);
- пудинг — 1 пакетик (40 г);
- крохмаль — 20 г
- молоко — 700 мл;
- масло — 400 г.
Процес приготування яблучного пляцка вона показала детально на відео.
Раніше кулінарка Ольга Мордовіна розповіла, як готується давній пляцок — крушанець, що печеться одним коржем та без крему.
Фото — скріншот105
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