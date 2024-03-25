Невже він пісний? Людмила Борщ порадила рецепт чудового медового пирога з чорносливом

Під час Великого посту багато господинь шукають просту і смачну випічку — таку, яка успішно доповнить перші і другі страви. Такі, приміром, як відбивні без м'яса.

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І саме таку смачну випічку пропонує кулінарка Людмила Борщ. Це — смачний і ароматний пиріг.

«Хто куштує цей пиріг, не може повірити, що він пісний», — ділиться пані Борщ зі своїми шанувальниками.

Для приготування пісного чудо-пирога знадобляться:

Борошно 250 г.

Цукор 100 г.

Чорнослив 100 г.

Мед 2 ст.л.

Кава 2 ч.л.

Вода 250 мл.

Ванільний цукор 8 г.

Розпушувач 10 г.

Дрібка солі.

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Готується пиріг досить просто. Спочатку заварюємо міцну каву і додаємо 100 г цукру. За ними — 2 ложки меду і ванільний цукор. Старанно перемішуємо.

Після цього нарізаємо чорнослив, в борошно додаємо розрихлювач, просіємо та перемішаємо. Добавляємо частинами, ще раз просіюємо. Перемішуємо до однорідного стану.

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Потім додаємо чорнослив і ще раз перемішуємо. Випікаємо 35−40 хвилин при 180 градусах. Готовність перевіряємо шпажкою.

А для тих українок, чиї чоловіки не дотримуються суворого посту (важко працюють або через інші причини) можемо порадити приготувати чудовий пляцок від не менш відомої кулінарки зі Львова Лілії Цвіт. Він просто тане у роті кожного чоловіка!

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Фото — ілюстративне

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