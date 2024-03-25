38.90 / 39.45 42.23 / 42.94
Київ: +4
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Невже він пісний? Людмила Борщ порадила рецепт чудового медового пирога з чорносливом

20:27 25 березня 2024
Медовий пиріг з чорносливом

Під час Великого посту багато господинь шукають просту і смачну випічку — таку, яка успішно доповнить перші і другі страви. Такі, приміром, як відбивні без м'яса.

І саме таку смачну випічку пропонує кулінарка Людмила Борщ. Це — смачний і ароматний пиріг.

«Хто куштує цей пиріг, не може повірити, що він пісний», — ділиться пані Борщ зі своїми шанувальниками.

Для приготування пісного чудо-пирога знадобляться:
Борошно 250 г.
Цукор 100 г.
Чорнослив 100 г.
Мед 2 ст.л.
Кава 2 ч.л.
Вода 250 мл.
Ванільний цукор 8 г.
Розпушувач 10 г.
Дрібка солі.

РЕКЛАМА

Готується пиріг досить просто. Спочатку заварюємо міцну каву і додаємо 100 г цукру. За ними — 2 ложки меду і ванільний цукор. Старанно перемішуємо.

Після цього нарізаємо чорнослив, в борошно додаємо розрихлювач, просіємо та перемішаємо. Добавляємо частинами, ще раз просіюємо. Перемішуємо до однорідного стану.

РЕКЛАМА

Потім додаємо чорнослив і ще раз перемішуємо. Випікаємо 35−40 хвилин при 180 градусах. Готовність перевіряємо шпажкою.

А для тих українок, чиї чоловіки не дотримуються суворого посту (важко працюють або через інші причини) можемо порадити приготувати чудовий пляцок від не менш відомої кулінарки зі Львова Лілії Цвіт. Він просто тане у роті кожного чоловіка!

РЕКЛАМА

Фото — ілюстративне

54

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

В деяких регіонах очікуються дощі

«Можливі сильні снігопади, дощі та грози»: якою буде погода на початку тижня та на Великдень

Патрульна поліція

Влетить у копійчину: у Раді планують підвищити для водіїв штрафи за поширене порушення

Миша

Рибам — нові ідеї, а Левам — приємні сюрпризи: що обіцяють зорі та Анжела Перл на день Земляного Щурика

Полуниця

Зробіть це підживлення полуниці в кінці березня: будете збирати врожай відрами (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту