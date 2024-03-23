38.73 / 39.28 42.17 / 42.84
Київ: +12
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Відбивні без м’яса від Людмили Борщ: ідеальна страва для посту

18:30 23 березня 2024
Відбивні без м'яса

Під час Великого посту господиням доводиться особливо імпровізувати, щоб дивувати рідних смачними стравами без м'яса. Однією з подібних «знахідок» та «паличок-виручалочок» може стати рецепт пісних відбивних від відомої кулінарки Людмили Борщ.

Дійсно, це не оладки, як ви могли подумати. Це рум’яні, з хрусткою скоринкою, соковиті та апетитні котлетки, які неймовірно схожі на відбивні з м’яса.

Для їх приготування знадобиться:
Яйце — 1 шт.
Молоко — 60 мл.
Сіль — 1 ч.л.
Перець — ½ ч.л.
Поиправа до м'яса.
Соєвий соус — 1 ст.л.
Часгик — 2 зубч.
Мука — 60 гр.
Гливи (гриби) — 200 гр.

Спочатку приготуємо кляр. Добавляємо молоко, сіль, перець, приправи за смаком, соєвий соус, часник, перемішуємо. Просіємо муку і ще раз перемішаємо. Гриби гливи миємо, обсушимо, і розбираємо на частини. Накриваємо і трохи відбиваємо. Обмотуємо в кляр і жаримо з обох боків до золотистого кольору.

РЕКЛАМА

На цьому практично все! Сподіваємось, що страву оцінять найвибагливіші гурмани вашої родини.

Нагадаємо, що сьогодні співачка Злата Огнєвіч у грайливому халатику з глибоким декольте показала свій «ідеальний» сніданок, завдяки якому вона залишається «повітряною» і тендітною.

РЕКЛАМА

38

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон вже давно знайшлася заміна, — королівський експерт

Вогняний пес

Скорпіонам — реалізація бажань, Тельцям — упевненість в силах, Левам — підтримка друзів: що обіцяють зорі в День Вогняного Собаки

французький салат

Смачний французький салат: ніжна страва до святкового столу

Миття вікон

Чисті вікна без зусиль та витрат: секретний інгредієнт впорається навіть із сильними забрудненнями

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту