Відбивні без м’яса від Людмили Борщ: ідеальна страва для посту
Під час Великого посту господиням доводиться особливо імпровізувати, щоб дивувати рідних смачними стравами без м'яса. Однією з подібних «знахідок» та «паличок-виручалочок» може стати рецепт пісних відбивних від відомої кулінарки Людмили Борщ.
Дійсно, це не оладки, як ви могли подумати. Це рум’яні, з хрусткою скоринкою, соковиті та апетитні котлетки, які неймовірно схожі на відбивні з м’яса.
Для їх приготування знадобиться:
Яйце — 1 шт.
Молоко — 60 мл.
Сіль — 1 ч.л.
Перець — ½ ч.л.
Поиправа до м'яса.
Соєвий соус — 1 ст.л.
Часгик — 2 зубч.
Мука — 60 гр.
Гливи (гриби) — 200 гр.
Спочатку приготуємо кляр. Добавляємо молоко, сіль, перець, приправи за смаком, соєвий соус, часник, перемішуємо. Просіємо муку і ще раз перемішаємо. Гриби гливи миємо, обсушимо, і розбираємо на частини. Накриваємо і трохи відбиваємо. Обмотуємо в кляр і жаримо з обох боків до золотистого кольору.
На цьому практично все! Сподіваємось, що страву оцінять найвибагливіші гурмани вашої родини.
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