Відбивні без м’яса від Людмили Борщ: ідеальна страва для посту

Під час Великого посту господиням доводиться особливо імпровізувати, щоб дивувати рідних смачними стравами без м'яса. Однією з подібних «знахідок» та «паличок-виручалочок» може стати рецепт пісних відбивних від відомої кулінарки Людмили Борщ.

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Дійсно, це не оладки, як ви могли подумати. Це рум’яні, з хрусткою скоринкою, соковиті та апетитні котлетки, які неймовірно схожі на відбивні з м’яса.

Для їх приготування знадобиться:

Яйце — 1 шт.

Молоко — 60 мл.

Сіль — 1 ч.л.

Перець — ½ ч.л.

Поиправа до м'яса.

Соєвий соус — 1 ст.л.

Часгик — 2 зубч.

Мука — 60 гр.

Гливи (гриби) — 200 гр.

Спочатку приготуємо кляр. Добавляємо молоко, сіль, перець, приправи за смаком, соєвий соус, часник, перемішуємо. Просіємо муку і ще раз перемішаємо. Гриби гливи миємо, обсушимо, і розбираємо на частини. Накриваємо і трохи відбиваємо. Обмотуємо в кляр і жаримо з обох боків до золотистого кольору.

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На цьому практично все! Сподіваємось, що страву оцінять найвибагливіші гурмани вашої родини.

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