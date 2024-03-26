«Захворів, втомлений»: українські модельєри взяли участь у показах у Лос-Анджелесі

В Лос-Анджелесі (США) в рамках Тижня моди пройшов показ українських дизайнерів, під час якого вони ще раз нагадали американцям, що у нас в країні йде війна. Участь у показі прийняли дев’ять провідних модельєрів країни, серед яких і Андре Тан. Відомий дизайнер на своїй сторінці у соціальній мережі розказав про свої враження від заходу та поділився світлинами.

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«Захворів, втомлений, але задоволений тим, що все вдалося», — написав Тан.

За словами дизайнера, це був найстресовіший показ у його житті.

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«Такого ще не було у моїй практиці, — зізнався Андре. — Мій показ був на грані зриву тричі!«

За дві години до показу українським модельєрам повідомили, що з ними буде виходити перуанський дизайнер. За словами Тана, українські митці відмовилися брати участь, якщо це буде так. І, врешті решт, відстояли своє право.

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«За п’ять годин до показу у мене було лише 5 дівчат-моделей, а виходів в 4 рази більше! — розказав Андре. — І тільки завдяки нашому великому українському ком’юніті, ми змогли зібрати українських моделей за дві години до показу».

Дизайнер написав, що додалась ще технічна проблема.

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«Хочу сказати, що хоч я відчув найсильніший стрес за всі мої тижні моди, але місія виконана!» — завершив розповідь Тан.

Шанувальники у коментарях підтримали модельєра.

«Пишаюсь, що ми однієї крові та національності, — написали у відповідь. — Наша нація незламна! Слава Україні!«

«Браво, маестро! — відгукнулися шанувальники. — Українці вміють зібрати себе до купи у складних та надскладних ситуаціях!»

Нагадаємо, раніше Андре Тан називав шість головних трендів весни 2024 року.

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