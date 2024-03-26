Ще одна лазівка: як іноземні виші заробляли в Україні на охочих уникнути мобілізації

В Україні триває загальна мобілізація. Народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що у «мобілізаційному законопроєкті» йдеться, що здобувачі освіти усіх рівнів зможуть отримати відстрочку. Однак іноземні освітні заклади відкрили низку факультетів, де наші громадяни «купували» це право, пише «Главком».

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«Право на відстрочку від мобілізації залишили для здобувачів усіх рівнів освіти. Це стосується громадян, котрі навчаються в іноземних навчальних закладах. Але є нюанс. Міністерство освіти повинно сформувати перелік закордонних вишів таким чином, щоб відсіяти ті, які створюють „лазівки“ для уникнення мобілізації громадянами України», — наголосив нардеп.

За словами Веніславського, протягом 2022−2023 років іноземні освітні заклади відкрили низку факультетів, де умовно, сплачуючи за навчання одну тисячу доларів, українці «купували право» на відстрочку від мобілізації.

Комітет також повернув право на відстрочку від призову для аспірантів бюджетної та контрактної форм навчання.

Як писали «ФАКТИ», сьогодні Комітет парламенту з питань нацбезпеки, оборони та розвідки відхилив правку до «мобілізаційного законопроєкту», яка могла призвести до примусової мобілізації чоловіків з 18 річного віку.

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Раніше Веніславський розповів, чи будуть призивати чоловіків молодше 25 років.

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