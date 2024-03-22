Домашній сир із йогурту: простіших рецептів не буває

Чи любите ви домашній сир? І чи завжди маєте можливість його купити? Якщо ні, то чому б не приготувати м'який сир в домашніх умовах?

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Готується він дуже просто. А такі рецепти зазвичай усім до душі. Важливо купити якісний натуральний йогурт. Подавайте м'який сир з улюбленими фруктами, медом або конфітюром. Також прекрасний варіант — поєднувати м'який сир зі свіжою зеленню. Можливо, такий сир стане вашими улюбленими ласощами домашнього приготування.

Рецептом поділилася відома кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, яка продовжує експериментувати з продуктами та ділитися цікавими кулінарними ідеями.

— Такий м'який сир — чудова основа для десертів, бутербродів та всіляких закусок, — каже Елла Іванова. — Для його приготування знадобиться жирний йогурт без смакових добавок та звичайна марля. Заморожуємо йогурт прямо в пакеті (мається на увазі такий пакет, в якому продаються і соки). Потім розморожуємо йогурт, звільнивши від упакування та помістивши на марлю. Розморожуємо зазвичай усю ніч. Коли рідина стіче, ви отримаєте чудовий домашній м'який сир.

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Смачного!

Раніше Елла Іванова розповіла, як у домашніх умовах приготувати найсмачніший чізкейк, а також соус із руколи — ідеальний для салатів та м'ясних страв.

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Фото з альбому Елли Іванової

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