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Незвичайний десерт: без випічки та масла

22:25 21 березня 2024
кавовий десерт без випічки та масла

У світі гастрономії дедалі популярнішими стають страви-«конструктори», які збираються з готових інгредієнтів. Такими, наприклад, можуть бути салати. У ресторанах готелів, де гостям пропонують шведський стіл, у різних піалах розкладені чері, зелень, шматочки фети, оливки, кружечки свіжого огірка, рукола, базилік… І ви самі обираєте, що класти у свій салат, а що — ні. Тобто відповідно до свого смаку. Дуже популярні й десерти, які ви можете швидко сконструювати на свій смак.

Рецептом таких ласощів поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше давала рецепт домашнього чизкейку.

- Це дуже просто і смачно, — каже Елла Іванова. — Рекомендую приготувати. Вмочуйте хлібці в теплу каву, якщо любите м'яку текстуру, або в холодну, якщо хочете отримати хрусткий ефект.

Незвичайний десерт (без випічки та масла)

  • Чашка свіжозвареної теплої (або охолодженої) кави
  • Хлібці
  • Какао
  • Для крему
  • 100 г вершків
  • 100 г маскарпоне або м’якого сиру
  • 20 г цукру

Збити крем із вершків і м’якого сиру (або маскарпоне) з цукром. Хлібці вмочати в каву, змащувати кремом, і так по черзі. Верхній хлібець посипати какао. На пів години помістити десерт у холодильник. Під час подачі можна прикрасити десерт свіжою м'ятою.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт незвичайного десерту з манкою.

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Фото з альбому Елли Іванової

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