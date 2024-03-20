У світі гастрономії дедалі популярнішими стають страви-«конструктори», які збираються з готових інгредієнтів. Такими, наприклад, можуть бути салати. У ресторанах готелів, де гостям пропонують шведський стіл, у різних піалах розкладені чері, зелень, шматочки фети, оливки, кружечки свіжого огірка, рукола, базилік… І ви самі обираєте, що класти у свій салат, а що — ні. Тобто відповідно до свого смаку. Дуже популярні й десерти, які ви можете швидко сконструювати на свій смак.

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Рецептом таких ласощів поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше давала рецепт домашнього чизкейку.

- Це дуже просто і смачно, — каже Елла Іванова. — Рекомендую приготувати. Вмочуйте хлібці в теплу каву, якщо любите м'яку текстуру, або в холодну, якщо хочете отримати хрусткий ефект.

Незвичайний десерт (без випічки та масла) Чашка свіжозвареної теплої (або охолодженої) кави

Хлібці

Какао

Для крему

100 г вершків

100 г маскарпоне або м’якого сиру

20 г цукру

Збити крем із вершків і м’якого сиру (або маскарпоне) з цукром. Хлібці вмочати в каву, змащувати кремом, і так по черзі. Верхній хлібець посипати какао. На пів години помістити десерт у холодильник. Під час подачі можна прикрасити десерт свіжою м'ятою.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт незвичайного десерту з манкою.

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Фото з альбому Елли Іванової

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