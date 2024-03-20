Незвичайний десерт: без випічки та масла
У світі гастрономії дедалі популярнішими стають страви-«конструктори», які збираються з готових інгредієнтів. Такими, наприклад, можуть бути салати. У ресторанах готелів, де гостям пропонують шведський стіл, у різних піалах розкладені чері, зелень, шматочки фети, оливки, кружечки свіжого огірка, рукола, базилік… І ви самі обираєте, що класти у свій салат, а що — ні. Тобто відповідно до свого смаку. Дуже популярні й десерти, які ви можете швидко сконструювати на свій смак.
Рецептом таких ласощів поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше давала рецепт домашнього чизкейку.
- Це дуже просто і смачно, — каже Елла Іванова. — Рекомендую приготувати. Вмочуйте хлібці в теплу каву, якщо любите м'яку текстуру, або в холодну, якщо хочете отримати хрусткий ефект.
Незвичайний десерт (без випічки та масла)
- Чашка свіжозвареної теплої (або охолодженої) кави
- Хлібці
- Какао
- Для крему
- 100 г вершків
- 100 г маскарпоне або м’якого сиру
- 20 г цукру
Збити крем із вершків і м’якого сиру (або маскарпоне) з цукром. Хлібці вмочати в каву, змащувати кремом, і так по черзі. Верхній хлібець посипати какао. На пів години помістити десерт у холодильник. Під час подачі можна прикрасити десерт свіжою м'ятою.
І смачного!
Нагадаємо рецепт незвичайного десерту з манкою.
Фото з альбому Елли Іванової41
Читайте нас у Facebook