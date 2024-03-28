Пляцок «Квіткове диво»: чудове доповнення до святкового столу

Дуже смачний рецепт, де ніжні коржі поєднані з яблучними прошарками. Обов’язково готуйте на свята, гості будуть у захваті та проситимуть поділитись рецептом, зазначає кулінарка Наталія Бевза, яка раніше давала рецепт сирних кексів.

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Інгредієнти Світле тісто: 150 г маргарину

1скл. цукру (200 г)

3 яйця

1пакетик розпушувача (18 г)

200 г борошна Темне тісто: 150 г маргарину

1скл. цукру

3 яйця

2ст.л. какао

1ч.л. соди, гашеної оцтом

200 г борошна Форма 20×30 РЕКЛАМА

Приготування:

М'який маргарин збиваємо з цукром, додаємо по одному яйця і решту інгредієнтів. Збиваємо міксером до однорідності. Це в нас буде світле тісто.

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Так само робимо темне тісто, тільки додаємо какао і від загальної кількості забираємо 2 ст.л. борошна, тому що ми додали какао, щоб тісто було не забите. Воно виходить консистенції як сметана.

Кожне тісто (світле і темне) ділимо на три частини, тобто виходить 6 порцій. На застелене пергаментом деко викладаємо ложкою світле тісто, зверху темне, розгладжуємо ложкою. Випікаємо таких три коржі.

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Печемо при t 180 °C 15−20 хв.

Готуємо яблучну начинку:

Потрібно 700 г почищених яблук, які нарізаємо пластинками.

Варимо сироп: 0,5 л води і 6 ст.л. цукру, якщо яблука кислі можна дати 10 ст.л. цукру. Яблука беріть не дуже твердих сортів.

Кидаємо в киплячий сироп яблука і проварюємо 5 хв. Але дивіться, щоб не розварилися, вони мають бути цілі. Відціджуємо і охолоджуємо.

Крем готуємо заварний.

Перемащуємо коржі в такій послідовності:

Корж+крем+яблука+крем, далі так само другий корж+крем+яблука+крем, накриваємо третім коржем.

Нагадаємо рецепт святкового пляцку, який поєднує яблука, бісквіти та ніжний рожевий крем.

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