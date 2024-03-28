Пляцок «Квіткове диво»: чудове доповнення до святкового столу
Дуже смачний рецепт, де ніжні коржі поєднані з яблучними прошарками. Обов’язково готуйте на свята, гості будуть у захваті та проситимуть поділитись рецептом, зазначає кулінарка Наталія Бевза, яка раніше давала рецепт сирних кексів.
Інгредієнти
Світле тісто:
- 150 г маргарину
- 1скл. цукру (200 г)
- 3 яйця
- 1пакетик розпушувача (18 г)
- 200 г борошна
Темне тісто:
- 150 г маргарину
- 1скл. цукру
- 3 яйця
- 2ст.л. какао
- 1ч.л. соди, гашеної оцтом
- 200 г борошна
Форма 20×30
Приготування:
М'який маргарин збиваємо з цукром, додаємо по одному яйця і решту інгредієнтів. Збиваємо міксером до однорідності. Це в нас буде світле тісто.
Так само робимо темне тісто, тільки додаємо какао і від загальної кількості забираємо 2 ст.л. борошна, тому що ми додали какао, щоб тісто було не забите. Воно виходить консистенції як сметана.
Кожне тісто (світле і темне) ділимо на три частини, тобто виходить 6 порцій. На застелене пергаментом деко викладаємо ложкою світле тісто, зверху темне, розгладжуємо ложкою. Випікаємо таких три коржі.
Печемо при t 180 °C 15−20 хв.
Готуємо яблучну начинку:
Потрібно 700 г почищених яблук, які нарізаємо пластинками.
Варимо сироп: 0,5 л води і 6 ст.л. цукру, якщо яблука кислі можна дати 10 ст.л. цукру. Яблука беріть не дуже твердих сортів.
Кидаємо в киплячий сироп яблука і проварюємо 5 хв. Але дивіться, щоб не розварилися, вони мають бути цілі. Відціджуємо і охолоджуємо.
Крем готуємо заварний.
Перемащуємо коржі в такій послідовності:
Корж+крем+яблука+крем, далі так само другий корж+крем+яблука+крем, накриваємо третім коржем.
Нагадаємо рецепт святкового пляцку, який поєднує яблука, бісквіти та ніжний рожевий крем.88
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