Алла Пугачова поставила на місце росіян, які накинулися на неї через теракт в «Крокусі»

Російська співачка Алла Пугачова вперше відреагувала на теракт в підмосковному «Крокус Сіті Холлі», де під час концерту гурту «Пікнік» розстріляли глядачів. Артистка відреагувала на допис у соцмережах співачки Маніжі, родом з Таджикистану, яка у сльозах звернулася до своїх прихильників із закликом бути гуманнішими до її співвітчизників. Маніжа зазначила, що рада тому, що її бабуся не дожила до цих днів.

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«Я рада, що ті наслідки, які обрушаться на таджиків та всіх жителів Центральної Азії, не торкнуться її. А ще я рада, що вона не бачила тієї звірячої ночі, не бачить, як у відповідь на кричуще звірство законом є публічне катування», — сказала Маніжа.

Як відомо за підозрою у терактів затримали громадян Таджикистану, до суду чоловіків привезли з явними ознаками катування.

Пугачова відреагувала на допис. «Пробач», — написала вона в коментарях.

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Це чомусь обурило росіян, які раніше накинулися на Пугачову із звинуваченнями у байдужості та безсердечності та вимагали публічної реакції.

«Вважала, що у Пугачової буде пост з приводу скорботи про загиблих і постраждалих людей у „Крокусі“. На жаль! Це не її глядач, і можна не жалкувати. Що ж, точно, нема чого повертатися в Росію, ставлення доведено».

«Навіть не висловила людям своєї країни співчуття. Дно».

«Яка ви дріб'язкова, бездушна, мстива. Народ вас ніколи не простить за ваше мовчання в такі дні! Останні відвернутися від вас з гидливістю», — писали в кометарях.

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Алла Борисівна після паузи, як завжди, відреагувала лаконічно. «Скорбота повинна бути в душі, а не в Instagram. Амінь», — написала вона в інстаграмі.

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Під дописом знову розгорілася дискусія. Одні пишуть слова підтримки зірці, інші — продовжують звинувачувати.

Тим часом в російські ЗМІ повідомляють, що в рф розпочали процедуру визнання Алли Пугачової іноагентом.

Раніше Алла Борисівна відреагувала на ракетний обстріл Кривого Рогу. Вона висловила підтримку, написавши Наталі Могилевській, що душею з українцями.

Фото: instagram.com/alla_orfey

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