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Перед посадкою обов'язково замочіть насіння рослин у цьому розчині: що радять досвідчені городники

18:45 28 березня 2024
Листя алое

Висіваючи насіння городніх культур на розсаду важливо заздалегідь потурбуватися про їхню оптимальну схожість. Для цього, наприклад, можна замочити їх в спеціальному розчині.

Зробити такий розчин можна самому, зрізавши на підвіконні кілька листочків лікарської квітки — алое, пише ресурс UA.Новини.

Зрізані листки алое потрібно кілька годин потримати в холодильнику. Потім варто подрібнити їх будь-яким зручним вам способом.

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Вже подрібнене листя залийте теплою водою, процідіть, і замочіть в цій воді насіння.

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В ньому насіння повинно провести ніч, аби насититься поживними речовинами, що допоможуть в майбутньому отримати кращий урожай.

Нагадаємо також про пораду городників щодо загартовування розсади перед її висаджуванням у ґрунт.

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