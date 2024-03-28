Чим підживити розсаду капусти після висадки в ґрунт і коли це потрібно зробити

Березень — саме час для висаджування капусти, зокрема брюссельської, яка любить прохолодну погоду.

Для того, щоб качани формувалися великими, капусту слід добре підгодувати, пише «Моя дача. Сад и огород».

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Втім, якщо у лунки перед висадкою розсади, додавалися добрива, то підживлювати саму розсаду треба лише через 25 днів. А якщо добриво не вносилося, — то через десять днів після висадки.



На перших етапах рослині потрібні сили для зростання. Тому рекомендується використовувати добрива, що містять азот. Наприклад, аміачну селітру або гумат калію.

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У першому випадку потрібно змішати одну сірникову коробку аміачної селітри з десятьма літрами води. Отриманий розчин треба добре перемішати, а потім обприскати кожен кущик.



У другому — розвести у десяти літрах води двадцять грам гумат калію. Таке підживлення надає капусті стійкості до посухи та заморозків, стимулює імунітет до фітофторозу, стимулює врожайність та зростання кочанів, підвищує кількість вітамінів, збільшує термін зберігання врожаю.

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Також досвідчені городники рекомендують при висадці капусти додавати в кожну лунку яєчну шкарлупу — на кожен саджанець по жмені.

Фото Pixabay

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