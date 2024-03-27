Загартування розсади перед висаджуванням у ґрунт: коли та як його правильно зробити

Загартування розсади — важливий етап, і виключати його з процесу вирощування овочевих культур на дачі категорично не рекомендується. Якщо коротко, то різкий, без підготовки, перехід від комфортного перебування в суворіші умови природи здатний занапастити рослини за дві секунди, і вся ваша тяжка праця піде прахом.

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Але і власне загартування має бути проведено правильно, без ексцесів. Як це зробити, розповіли агрономи, інформує Ukr.Media.

Що стосується термінів початку загартування, то тут є реально працююче загальне правило: розсада починає звикати до життя на городі або в теплиці за 14 діб до пересадки, ну плюс-мінус один-два дні. Продиктований такий часовий відрізок практичним досвідом. Довше двох тижнів загартовувати розсаду аж ніяк не корисно. Якщо утримувати її в умовах знижених температур довше, то природною реакцією рослин стане неминуче уповільнення росту. А це, своєю чергою, болісно зрушить терміни отримання врожаю, та й саму врожайність помітно знизить. Тому, як бачите, головне тут — не переборщити.

Найсуворішу увагу слід звернути на температурні показники на відкритому повітрі. Вони мають відповідати особливостям вирощуваних культур. Для холодостійких (капусти, салати, цибуля, селера тощо) температура, коли можна починати загартовування, не нижча за +6−8 ºС, а для теплолюбних (томати, перці, баклажани, огірки, кабачки, патисони тощо) — не нижча за +12−14 ºС.

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Сам процес дуже простий. З відведених 14−16 днів у перші 2−3 просто відкривайте вікна в приміщенні з розсадою на дві години. Потім, наступного дня виставляєте розсаду на відкрите повітря на ті ж дві години і поступово збільшуєте час її перебування там до 6−8 годин.

За дві доби до пересаджування розсада міститься на відкритому повітрі й вночі. Якщо раптом прогнозується нічне зниження температури нижче зазначених раніше значень, то розсаду треба вкрити нетканим покривним матеріалом (спанбондом, лутрасилом, агроволокном тощо), але не поліетиленовою плівкою.

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Важливо: у перші 3−4 дні загартовування не розміщуйте розсаду на відкритому сонці, розміщуйте в затінку і лише потім переходьте в півтінь, і тільки до кінця процесу можна дозволити прямі сонячні промені. Покваптеся — розсада отримає опіки.

Днів за п'ять до висаджування, якщо ви пікірували рослини й не підгодовували їх потім, рекомендується внести під загартовувану розсаду універсальне мінеральне добриво.

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Поливи на час загартування скорочують до одного на 2−3 дні, причому в перший тиждень рослини повинні одержувати вологу, як зазвичай, а в другий — удвічі менше.

Раніше «ФАКТИ» писали, як треба підживлювати полуницю у березні.

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