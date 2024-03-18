Потрапили у ДТП за кордоном: адвокат пояснив, як діяти українцям

Кожна країна може мати свої особливості щодо правил і процедур врегулювання ДТП. Тому перед поїздкою варто ще раз ознайомитися з правилами дорожнього руху та процедурами повідомлення про ДТП у країні, де ви плануєте перебувати, розповідає адвокат Олександр Головченко.

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«Якщо ви потрапили у ДТП за кордоном, викликайте поліцію негайно. Не покидайте місце події до прибуття правоохоронних органів. У разі відсутності постраждалих і значного матеріального збитку ви можете скористатися Європротоколом — офіційним документом щодо дорожньо-транспортної пригоди. При безпеці всіх учасників ДТП та якщо це можливо, зробіть фотографії місця аварії, ушкоджених транспортних засобів та пошкоджень майна. Зафіксуйте геолокацію або зніміть відео з місця події. Запишіть дані інших учасників ДТП: повне ім'я, водійське посвідчення, контактний телефон, назву страхової компанії та номер поліса. Збережіть інформацію про свідків та їхні контакти».

Також адвокат радить не підписувати жодних документів, якщо не розумієте їхнього змісту. У такому випадку зазначте українською мовою, що не розумієте мову, якою написаний документ.

«Якщо ви винуватець ДТП, повідомте іншого учасника про вашу міжнародну страховку „Зелена карта“, — радить адвокат. — Якщо ви потерпілий у ДТП, вимагайте копію договору страхування та переконайтеся, що винуватець повідомив свого страховика про подію з місця ДТП телефоном. Не давайте копії вашої „Зеленої карти“ нікому, крім працівників поліції, щоб уникнути шахрайства. Незалежно від вашої ролі у ДТП, негайно повідомте свою страхову компанію, з якою уклали договір міжнародного страхування „Зелена карта“. Використовуйте будь-які засоби зв'язку, які погоджені зі страховиком».

Раніше адвокат пояснив, як не влетіти зі «страховою» через ДТП.

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