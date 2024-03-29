Пісний салат з оселедцем: обов’язково стане вашим улюбленим

Смачний салат з рибою, наприклад, з оселедцем, — це чудова ідея, особливо під час суворого Великого посту. Він ситний та водночас пісний. А створити оселедцеву композицію не складно, пише pysznosci.pl.

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Інгредієнти:

500 г картоплі

5 шматочків оселедця

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4 консервовані огірки

1 цибулина

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1 яблуко

2 ст. ложки майонезу

3 ст. ложки натурального йогурту

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1 ст. ложка гірчиці

кріп

Приготування

Оселедці кладемо в холодну воду на 3−4 години, протягом цього часу міняємо воду. Вимочені оселедці кілька разів промиваємо в чистій воді. Чистимо та відварюємо картоплю. Слідкуйте, щоб вона не розварилася. Наріжте оселедець і картоплю великими кубиками, огірки — трохи дрібнішими, а цибулю зовсім дрібно (можна обшпарити, щоб вона стала м'якшою). Яблуко почистити і натерти на великій тертці.

З'єднуємо інгредієнти та акуратно перемішуємо. Заправляємо салат майонезом, йогуртом і гірчицею. Зверху салат посипаємо кропом.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, які овочі обов’язково варто їсти навесні, щоби бути здоровими.

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