Пісний салат з оселедцем: обов’язково стане вашим улюбленим
Смачний салат з рибою, наприклад, з оселедцем, — це чудова ідея, особливо під час суворого Великого посту. Він ситний та водночас пісний. А створити оселедцеву композицію не складно, пише pysznosci.pl.
Інгредієнти:
500 г картоплі
5 шматочків оселедця
4 консервовані огірки
1 цибулина
1 яблуко
2 ст. ложки майонезу
3 ст. ложки натурального йогурту
1 ст. ложка гірчиці
кріп
Приготування
Оселедці кладемо в холодну воду на 3−4 години, протягом цього часу міняємо воду. Вимочені оселедці кілька разів промиваємо в чистій воді. Чистимо та відварюємо картоплю. Слідкуйте, щоб вона не розварилася. Наріжте оселедець і картоплю великими кубиками, огірки — трохи дрібнішими, а цибулю зовсім дрібно (можна обшпарити, щоб вона стала м'якшою). Яблуко почистити і натерти на великій тертці.
З'єднуємо інгредієнти та акуратно перемішуємо. Заправляємо салат майонезом, йогуртом і гірчицею. Зверху салат посипаємо кропом.
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