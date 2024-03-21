Які овочі обов’язково варто їсти навесні, щоби бути здоровим

Овочі є цінним джерелом вітамінів, мінералів, харчових волокон та антиоксидантів, тобто поживних речовин, необхідних для здорового харчування. Навесні, коли природа пробуджується до життя, з'являються перші сезонні плоди, на які варто звернути увагу, щоб урізноманітнити щоденне меню новими продуктами, що містять цінні поживні речовини. Які овочі та фрукти їсти навесні — розповіли у виданні Wygodna dieta.

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Мангольд — це молоде листя та коренеплоди буряка. Сезон цього весняного овочу досить короткий — він починається у другій половині квітня і досягає свого піку в травні та червні. Тому варто використати його з максимальною користю! Буряк низькокалорійний, оскільки містить лише 22 ккал на 100 грамів, а також 2,2 г білка, 4,3 г вуглеводів і цілих 3,7 г харчових волокон. Цей весняний овоч є джерелом вітаміну К, Е та вітамінів групи С і В. Він містить багато кальцію, магнію, заліза, калію та цинку. Своїм фіолетовим кольором він завдячує наявності антоціанів, які належать до групи потужних антиоксидантних сполук. Вживання регулює апетит, покращує роботу шлунково-кишкового тракту і благотворно впливає при анемії, тобто недокрів'ї.

Зелена цибуля — це маса вітамінів і мікроелементів, цінних для здоров'я. У 100 грамах міститься приблизно 30 ккал, 1,4 г білків, 0,4 г жирів, 6,9 г вуглеводів і 1,7 г харчових волокон. Цей весняний овоч є джерелом калію, магнію, кальцію, заліза, сірки, фосфору, кремнію і цинку, вітаміну С і вітамінів групи В (В1, В2, В3 і В9 — фолієва кислота). Регулярне вживання в їжу допоможе регулювати рівень цукру в крові та позбавить організм від зайвої води.

Крес-салат належить до родини капустяних. Він низькокалорійний, оскільки містить лише 20 ккал на 100 грамів, 2,6 г білка, 0,7 г жиру, 5,5 г вуглеводів і 1,1 г харчових волокон. Вона містить вітамін А, який благотворно впливає на стан шкіри та органів зору, а також вітамін С, який зміцнює природний імунітет організму. Він також містить калій, магній, залізо та цинк.

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Сезон спаржі відносно короткий і припадає на травень та червень. Варто добре використати цей час, щоб спробувати страви, які містять не лише найпопулярніший зелений та білий аспарагус, але й фіолетовий. Як і більшість овочів, спаржа низькокалорійна. У 100 грамах міститься близько 20 ккал, 1−2 г білка, 2,2−3 г вуглеводів і 1−1,5 г харчових волокон. Вони є багатим джерелом калію, а в менших кількостях також містять кальцій, магній, йод, цинк, залізо і мідь. Ці весняні овочі містять вітаміни групи В (в тому числі цінну фолієву кислоту, або вітамін В9), а також вітаміни С і Е, які є потужними антиоксидантами.

Редиска — одна з перших новинок на овочевому ринку. Смаком можна насолоджуватися з ранньої весни до пізньої осені. Вона є хорошим джерелом вітаміну С, а в невеликих кількостях також містить вітаміни групи В. Крім того, редиска містить залізо, мідь, марганець — мінерали, які впливають на вироблення червоних кров'яних тілець. Не всі знають, що їстівною частиною редиски є її корінь, а також листя, яке після миття можна використовувати для приготування песто.

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Нагадаємо рецепт смачного та корисного «весняного» салату з капусти без олії та майонезу.

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