Гроші будуть тільки влітку: кому перерахують пенсії з 1 квітня (інформація ПФУ)
Дуже багато пенсіонерів з нетерпінням чекають підвищення пенсій у квітні, хоч і не всі уявляють, як проходить процедура підвищення та коли вони зможуть отримати гроші на карту або на руки.
Зокрема, не всім українцям відомо, що збільшені пенсії вони зможуть отримати не в квітні, а тільки в червні. Про це говориться на офіційному сайті Пенсійного фонду України (ПФУ).
Справа в тому, що перерахунок буде проведено після того, як надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за І квартал 2024 року (строк подачі звітів — до 10 травня).
«Тобто орієнтовно в червні пенсіонери, яким буде проведено перерахунок, отримають збільшені розміри пенсійних виплат та доплату за попередні місяці, починаючи з 1 квітня», — йдеться в повідомленні.
Кому перерахують пенсії
Пенсії автоматично перерахують пенсіонерам, які після призначення / попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу, або які відпрацювали менше ніж 24 місяців, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки.
Якщо на 1 березня 2024 року набуто не менше як 24 місяці страхового стажу, перерахунок здійснюється з урахуванням страхового стажу. При цьому пенсія може обчислюватись із того заробітку, з урахуванням якого обчислено пенсію при її призначенні чи попередньому перерахунку, або, якщо доцільно, враховується в тому числі заробіток, який людина одержувала, працюючи після призначення / попереднього перерахунку пенсії.
Водночас показник середньої зарплати (доходу), який було враховано під час призначення / попереднього перерахунку пенсії, не змінюється.
Якщо після призначення / попереднього перерахунку пенсії на 1 березня 2024 року набуто менше як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії здійснюється не раніше як через два роки після її призначення / попереднього перерахунку з урахуванням лише набутого страхового стажу. Заробітна плата для обчислення пенсії не змінюється.
Щодо працюючих пенсіонерів: станом на 1 січня в Україні було 10,5 млн пенсіонерів. З них 2,7 млн осіб продовжували працювати. За даними ПФУ, середній розмір пенсій становив 5 385,25 гривень, у працюючих пенсіонерів 5 661,05 гривень. За 2023 рік середня виплата працюючих пенсіонерам зросла на 17% (на 823,48 гривень).
Нагадаємо, що частина пенсіонерів зможе в травні отримати надбавку до пенсії у розмірі 944 грн. Але тільки в тому разі, якщо будуть виконані дві умови.86
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