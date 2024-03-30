Відпадають квіти на розсаді помідорів: у чому може бути причина

Досвідчені городники, які раніше розповіли, як виростити міцну та врожайну розсаду помідорів, розказали також, чому відпадають квіти на розсаді помідорів, інформує Telegram-канал «Моя дача. Сад і город».

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Причини такого явища:

- Недостатність опилення: Якщо рослина не отримує достатньо пилку, щоб запліднити квіти, це може призвести до їх відпадання.

- Температурні стреси: Різкі перепади температури або низька температура можуть спричинити відпадання квітів та ускладнити їх розвиток.

- Недостатнє поливання або пересихання ґрунту: Недостатнє зволоження ґрунту може призвести до їх відпадання.

- Надмірне внесення азотних добрив: Зайва кількість азотних добрив може спричинити ріст лише зелених частин рослини, залишаючи менше енергії для формування квітів.

- Захворювання та шкідники: Наявність захворювань або напад шкідників на рослину може призвести до погіршення стану квітів.

Раніше «ФАКТИ» писали, що робити, якщо почорніли ніжки у розсади, а також про те, як приготувати диво-відвар для зростання томатів.

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