Найбільший мобільний оператор країни змінює тарифи: скільки доведеться платити

Підвищення пенсій та мінімальної зарплати з квітня, схоже, наштовхнуло постачальників різних послуг на думку про те, що це гарний привід, аби збільшити тарифи.

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Не стали залишатися осторонь і мобільні оператори — принаймні, найбільший з них. Зокрема, на сайті компанії «Київстар» повідомляється, що мобільний оператор взявся за оновлення наповнення й умов обслуговування.

Повідомляється, що з 9 квітня відбудеться оновлення для деяких тарифів передплати, для контрактних тарифів — з 1 травня 2024 року, а для бізнес-клієнтів — також з 1 травня 2024 року.

Уточнюється, що зміни стосуватимуться тарифів, які не оновлювалися з минулого року й раніше.

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«Абоненти тарифів, для яких відбудуться зміни, отримають SMS із деталями про нові умови й актуальну вартість щонайменше за сім днів до початку дії цих змін», — наголосили в компанії та додали, що замість пропозиції можна буде також вибрати інший тариф, який відповідатиме потребам споживача.

Наразі місячна вартість послуг для контрактних абонентів стартує від 125 грн і збільшується залежно від пакета й наповнення. Водночас на передплаті доведеться платити щонайменше 175 грн на місяць.

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В оновлених тарифах можна буде використовувати додаткові послуги:

хвилини для дзвінків на інші мережі;

додаткові гігабайти мобільного інтернету;

додаткові сервіси на вибір, що з'являться у деяких тарифах — так звані Суперсили;

роумінг як вдома (який діє у 27 країнах світу).

Також у «Київстарі» повідомили, що уніфікують умови оплати додаткових послуг — інтернет, дзвінки та SMS — після використання тарифних обсягів: «Наприклад, якщо раніше після використання тарифних гігабайтів абонент платив 10 грн за кожні наступні 100 МБ, то надалі за 20 грн компанія буде надавати безлімітний інтернет до кінця доби».

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Нагадаємо, що також в Україні зростає вартість оформлення паспорту громадянина для виїзду за кордон.

Фото Pixabay

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